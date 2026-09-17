ローソンは9月15日より、お得な企画が満載の「ハピとく祭」を全国の「ローソン」で開催している。

おにぎり購入でドリンク無料券をゲット!

まずは、一度におにぎりを300円購入するごとに、対象のドリンク無料券がレシートについてくるキャンペーンを展開。発券期間は9月15日～23日まで、利用期間は9月15日～28日までとなっており、「サントリー 緑茶 伊右衛門600ml」「キリン 生茶 ほうじ煎茶600ml」「伊藤園 健康ミネラルむぎ茶 670ml」「コカ・コーラ やかんの麦茶 濃い茶600ml(やかんの濃麦茶 600mlも対象)」「アサヒ 十六茶660ml(630mlも対象)」のいずれか1本と交換することができる。

一緒に買うとおトク! 同時購入セール

「一緒に買うとおトク! 同時購入セール」では、カップ麺やスナック菓子、酒類などの対象商品を2個または3個同時に購入すると、30円～200円引きになるセールが展開される。期間は9月21日まで。セール価格の一例はこちら。

2個同時購入で150円引

日清食品 カップヌードル レギュラー各種

2個同時購入で100円引、3個同時購入で200円引

中村屋 THE濃厚スパイシーカリー、マイルドカリー、芳醇マイルドカリー

2個同時購入で30円引、3個同時購入で60円引

ローソンオリジナル菓子 クッキービス各種

3本同時購入で45円引

キリン 氷結®無糖 レモン4%・7%･9%、グレープフルーツ4%･7%、ウメ7% 各350ml・500ml

1個買うと、1個もらえるキャンペーン!

さらに今回も、ハピとく祭お馴染み企画「1個買うと、1個もらえるキャンペーン!」が開催される。ソフトドリンクや即席麺などを1個買うと、同商品または指定された別の商品を1個もらうことができる。対象商品(一例)はこちら。

「アサヒ おいしい水 天然水 シンプルecoラベル600ml、green cola 500ml」を1個購入すると、「アサヒ ウィルキンソンタンサン1L、ウィルキンソン タンサンレモン1L」が1個もらえる。

「サンヨー食品 サッポロ一番塩らーめんタテビッグやっぱりたまごでしょ!、サッポロ一番塩らーめんミニどんぶり」を1個買うと、「サンヨー食品 サッポロ一番しょうゆ味、サッポロ一番みそラーメン、サッポロ一番塩らーめん」が1個もらえる。

ローソンアプリでお得に! アプリクーポン配信

ローソン「ハピとく祭」ローソンアプリでお得に! アプリクーポン配信

ローソンアプリでは、「東洋水産 ホットワンタン おかずのスープ しょうゆ味」(ローソン表示価格[税込]よりレジで50円引)、「明治 エッセルスーパーカップ 超バニラ、チョコクッキー」(同100円引)、「アサヒ 1本満足バーフルーツ 赤の満足果実(同70円引)、「明治 ザバス プロテインバー ミルクチョコ、ビター、チョコ、ミルクティー」(同75円引)の4種類のクーポンを配布している。クーポン配布・利用期間はいずれも9月21日まで。

ローソンのハピとく祭 引用ポストキャンペーン

ローソン「ハピとく祭」ローソンのハピとく祭 引用ポストキャンペーン

ローソン公式Xでは、9月15日～21日までの期間中にローソン公式Xアカウント「ローソン(@akiko_lawson)」をフォローの上、対象ポストに「ローソンのハピとく祭」とコメントを付けて引用ポストすると、抽選で1名に「QUOカード10,000円分」が当たるプレゼントキャンペーンも開催されている。

※画像はすべてイメージ。

※一部の商品は、店舗によって取り扱いの無い場合がある。

※一部の商品は「ナチュラルローソン」で発売されない。

※20歳未満の方の飲酒は法律で禁止されている。