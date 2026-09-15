ローソンは9月15日より、栗やさつまいもを使用した“秋の味覚”を楽しめるスイーツやパンを、全国の「ローソン」にて順次発売する。
Uchi Café どらもっち モンブラン
まずは、一足早く発売されている「Uchi Café どらもっち モンブラン」(268円)。イタリアマロン餡を使用した栗の豊かな風味と、もちもち生地の食感を楽しむことができる。
9月15日発売
Uchi Café プレミアムロールケーキ 栗粉
和栗本来の味わいが楽しめる、ふんわり栗粉×クリームのロールケーキ。価格は275円、沖縄エリアでは289円。
Uchi Café ごろっとした焼き芋のもち食感ロール(紅はるか)
紅はるかの角切りが入った芋風味のもち食感生地で、カスタードホイップと紅はるかの焼き芋餡を包んでいる。価格は430円。
Uchi Café ごろっと栗のモンブランケーキ 2個入
ごろっとした渋皮栗を入れたスフレチーズの上に、ホイップクリームとマロンクリームを絞ったモンブランケーキ。価格は486円。
9月22日発売
ゴロっと!モンブランデニッシュ
渋皮栗を一粒トッピング!栗の食感・風味が楽しめるモンブランのようなデニッシュ。
ゴロっと!さつまいものパン
ふんわりした生地に、なると金時のさつまいもダイスをトッピングしたパン。濃厚なさつまいもクリームと合わせ、さつまいもを存分に味わうことができる。
Uchi Café ごろっと栗のモンブランタルト
ごろっと栗とバニラホイップ、マロンクリームが楽しめるモンブランタルト。原料にアルコール(1%未満)が使用されている。価格は340円。
Uchi Café ほろふわ栗粉のふんわりブッセ
和栗を使ったほろふわ食感の栗粉と甘さ控えめのクリームをブッセ生地でサンド。和栗の優しい味わい楽しむことができる。価格は254円。
※画像はすべてイメージ。
※一部の商品は「沖縄エリア」で発売されない。
※店舗により納品時間が異なるため、発売時間は前後する場合がある。