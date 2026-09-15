ローソンは9月15日より、栗やさつまいもを使用した“秋の味覚”を楽しめるスイーツやパンを、全国の「ローソン」にて順次発売する。

Uchi Café どらもっち モンブラン

まずは、一足早く発売されている「Uchi Café どらもっち モンブラン」(268円)。イタリアマロン餡を使用した栗の豊かな風味と、もちもち生地の食感を楽しむことができる。

ローソン「Uchi Café どらもっち モンブラン」(268円)

9月15日発売

Uchi Café プレミアムロールケーキ 栗粉

和栗本来の味わいが楽しめる、ふんわり栗粉×クリームのロールケーキ。価格は275円、沖縄エリアでは289円。

ローソン「Uchi Café プレミアムロールケーキ 栗粉」(275円、沖縄エリアでは289円)

Uchi Café ごろっとした焼き芋のもち食感ロール(紅はるか)

紅はるかの角切りが入った芋風味のもち食感生地で、カスタードホイップと紅はるかの焼き芋餡を包んでいる。価格は430円。

ローソン「Uchi Café ごろっとした焼き芋のもち食感ロール(紅はるか)」(430円)

Uchi Café ごろっと栗のモンブランケーキ 2個入

ごろっとした渋皮栗を入れたスフレチーズの上に、ホイップクリームとマロンクリームを絞ったモンブランケーキ。価格は486円。

ローソン「Uchi Café ごろっと栗のモンブランケーキ 2個入」(486円)

9月22日発売

ゴロっと!モンブランデニッシュ

渋皮栗を一粒トッピング!栗の食感・風味が楽しめるモンブランのようなデニッシュ。

ゴロっと!さつまいものパン

ふんわりした生地に、なると金時のさつまいもダイスをトッピングしたパン。濃厚なさつまいもクリームと合わせ、さつまいもを存分に味わうことができる。

Uchi Café ごろっと栗のモンブランタルト

ごろっと栗とバニラホイップ、マロンクリームが楽しめるモンブランタルト。原料にアルコール(1%未満)が使用されている。価格は340円。

ローソン「Uchi Café ごろっと栗のモンブランタルト」(340円)

Uchi Café ほろふわ栗粉のふんわりブッセ

和栗を使ったほろふわ食感の栗粉と甘さ控えめのクリームをブッセ生地でサンド。和栗の優しい味わい楽しむことができる。価格は254円。

ローソン「Uchi Café ほろふわ栗粉のふんわりブッセ」(254円)

※画像はすべてイメージ。

※一部の商品は「沖縄エリア」で発売されない。

※店舗により納品時間が異なるため、発売時間は前後する場合がある。