「感謝で泣ける」――23日に放送された日本テレビ系音楽特番『1億2000万人のありがとう 歌の感謝祭』にtimeleszが登場。謹慎・活動休止となっている猪俣周杜が映るカットが編集される中で「消えない花火」を披露した。

timeleszは、同局の冠番組『timeleszファミリア』とのコラボ企画として出演。静岡県熱海市で8月12日に開催された「伊豆多賀温泉 海上花火大会」全面協力のもと、カンヌ花火芸術祭で最高賞を受賞した花火師たちとコラボし、浴衣姿で、夜空を彩る2000発の花火とともに「消えない花火」を披露した。

X(Twitter)のハッシュタグ「#timelesz_消えない花火」では、「感謝で泣ける。お蔵入りさせないでくれて本当にありがとうございます」「見事な編集で対応していただきありがとうございます本当に」とコーナー丸ごとカットとしない編集対応への“感謝”の声が続出。

また、8人全員のグループショットがない分、一人ひとりのアップが多めなカット割りに「ドアップはしにます」「そのライティングでも美しいんかいっ」といったコメントも見られた。

VTRを受け、橋本将生は「なかなかできない経験なので、すごく思い出にもなりました。本当に花火師さんに感謝します」と一礼。ガンバレルーヤのよしこが「びっくりしました。(菊池風磨が)歌う時に服を着ていたので」と驚くと、菊池は「歌いますよ。服着ます」と冷静に答えた。

そんな菊池は、今後のコラボの構想について、「やっぱり桜? 桜といえばよっちゃん。だからガンバレルーヤとのコラボかなと思ってます」と語り、ガンバレルーヤは2人そろって「おえーーーーーーー!!」と衝撃を受けるリアクションをしていた。