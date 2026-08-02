「悪かった点は、猪俣です」――timeleszの菊池風磨、佐藤勝利、猪俣周杜が、8日に放送されるフジテレビ系バラエティ番組『芸能人が本気で考えた!ドッキリGP ドッキリも地球を救う 4時間テレビSP』(18:30～ ※一部地域では放送時間が異なる)に出演。向井康二、松田元太、謎の助っ人によるマッサマンSPチームと「ボムマジ爆発」で激突する。

timeleszとマッサマンSPチームが「ボムマジ爆発」で対決

「ボムマジ爆発」は、「ボムマジ爆発」「あぶりカルビ」といった言いにくいフレーズを、2チームが交互に繰り返す言葉遊びゲーム。1周目は1回、2周目は2回と発声する回数が増え、先に3回かんだチームは、メンバー全員の椅子が大爆発し、“お尻ビリビリ”の罰を受ける。

最初に会場へ現れたのは、“ドッキリ若旦那”こと菊池と、“記憶力ゼロヒーロー”のマッサマンこと向井、“マッサマン専属お助けヒーロー”のマツダマンこと松田。3人は番組本編の収録と聞かされていたが、全面を真っ赤に彩られた会場と、ゲーム案内人の“長谷川ボムバーマン2号”ことシソンヌ・長谷川忍を目にした瞬間、全てを察して膝から崩れ落ちる。

続いて、菊池のチームメートとして佐藤と猪俣が登場。2人もゲスト出演のつもりでやって来たものの、ボムマジチェアーに座らされることになる。

5人が覚悟を決めたところで、会場には一つだけ空席が。そこへ高らかな笑い声とともに、マッサマンとゆかりの深い“あの人”が姿を現す。

激ムズフレーズで「えげつない足の引っ張り合い」

こうして、菊池、佐藤、猪俣のtimeleszチームと、向井、松田、“あの人”のマッサマンSPチームによる頂上決戦が開幕する。

挑むフレーズの一つは、「傘ささず 笹塚の佐々さん さっさと出させられるか」。ボムマジでは負け知らずの菊池、番組でたびたびキレ芸を引き出される佐藤、天然ぶりを発揮する猪俣が、それぞれの個性を見せる。

一方のマッサマンSPチームも、助っ人の登場によって向井が覚醒。松田は「助っ人のあの方がそばにいらっしゃることで、マッサマンがいつもより生き生きとしていて、調子もよかったような気がします」と振り返り、向井も「あの方がいてくれるだけで元気が出ました」と明かした。

ゲームを見届けた長谷川は、両チームが「えげつない足の引っ張り合い」を展開したと証言。「あそこまでグチャグチャになるのは珍しいですよ。ドラマの番宣で来てくださる役者さんとか、もっと行儀がいいですから」とあきれながらも、それだけ本気の勝負だったと評価した。

猪俣周杜「いい感じだったかなと思いますけど…」

初めて「ボムマジ爆発」に挑んだ猪俣は「いい感じだったかなと思いますけど……これからなんじゃないですかね、僕は」と自己評価。長谷川から意味を尋ねられると、「これから得意になる気がします」と答えた。

timeleszチームの良かった点と反省点を尋ねられた菊池は、3人でリズムを作れたことを評価。反省点について佐藤へ尋ねると、佐藤はそっと猪俣を指さした。

菊池が「悪かった点は、猪俣です(笑)」「ちょっと声が小さかったし」と指摘すると、猪俣は沈黙。菊池が「そこまで反省するようなことじゃないから」とフォローしたが、猪俣は「いえ、別に反省はしてないです」と返し、長谷川から「ちょっとはしろよ!」とツッコミを受けた。

一方、佐藤は「このゲームはけっこう得意な方だと思っていますし、実際、だいぶうまくできたと思うんですけど、なぜか……すごく疲れました!」と吐露。菊池も、timeleszの3人でチームを組み、さらにマッサマンチームへ意外な助っ人が加わった顔ぶれに驚いたという。

長谷川忍「こういう大人にならない方がいいよ」

向井は「“ボムマジ”以外のドッキリもたくさんあります! 全部面白いので、楽しみにしていただければ」とアピール。松田は「8月8日の夜、4時間を『ドッキリGP』に捧げてください!」と呼びかける。

菊池は、今回のお題について、言いやすそうで難しい絶妙なレベルだと説明し、テレビの前で一緒に挑戦してほしいとコメント。佐藤は、今回の対決から今後さらなる展開が生まれることを示唆した。

猪俣は「初めての“ボムマジ”がすごく楽しかったので、その楽しさがテレビを見ているみなさんにも伝わればいいなと思います」とメッセージを寄せた。

最後に長谷川は、子どもにも人気の番組だとした上で、今回の出場者について「6人全員、子どもには見せられない人たちばかり」と評し、一同は爆笑。「“こういう大人にならない方がいいよ”っていう、悪い見本みたいな人たちばかりですから」と話しながら、「反面教師として、教育的な効果はあるかもしれない」と締めくくった。

このほか、童謡「ドレミのうた」の替え歌に乗せてダジャレドッキリを仕掛ける「ドッキリのドレミのうた」や、ダイアン・津田篤宏が登場する「記憶忍者隊 マッサマン」などが放送される。