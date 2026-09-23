日本テレビ系音楽特番『1億2000万人のありがとう 歌の感謝祭』が、きょう23日(19:00～)に放送。メンバーの猪俣周杜が謹慎・活動休止となっているtimeleszは、21時台に登場する。

timelesz

2000発の花火と「消えない花火」

timeleszは、同局の冠番組『timeleszファミリア』とのコラボ企画として出演。静岡県熱海市で開催される「伊豆多賀温泉 海上花火大会」の全面協力のもと、カンヌ花火芸術祭で最高賞を受賞した花火師たちとコラボし、浴衣姿で、夜空を彩る2000発の花火とともに「消えない花火」を披露する。

なお、同花火大会は、8月12日に開催されている。

『1億2000万人のありがとう 歌の感謝祭』は、Snow Manの渡辺翔太と比嘉愛未がMCを担当。“感謝”をテーマに、人生を支えてくれた大切な一曲に注目し、昭和・平成・令和の名曲から最新ヒット曲まで100曲以上を映像とライブで紹介する。

各アーティストの出演時間帯は、以下の通り（※各時間帯別に五十音順）。

19時台

絢香「三日月」

King ＆ Prince「リメンバー・ミー」

Snow Man「ブラザービート」

SEKAI NO OWAR 「Supermarket」

20時台

King ＆ Prince「So Honey」

CUTIE STREET「キュートなキューたい」

柴咲コウ「かたち あるもの」

21時台

アイナ・ジ・エンド「ルミナス - Luminous」

Snow Man「show time...」

timelesz「消えない花火」

22時台

Snow Man「グッタイム」

中島美嘉「ORION」

浜崎あゆみ「BLUE BIRD」

マルシィ「光」

MAZZEL「Only You」