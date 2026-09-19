STARTO ENTERTAINMENTは19日、timeleszの猪俣周杜が逮捕されたことを受け、当面の間、謹慎として活動を休止させると発表した。

「事態の重大性を深刻に受け止め」当面活動休止

同社は公式サイトで「本日、弊社契約タレントの猪俣周杜が逮捕されたことをご報告いたします」と発表。「被害を受けた方に対しては、心より深くお詫び申し上げます」と謝罪した。

今後については、「弊社としては、事態の重大性を深刻に受け止め、当面の間、猪俣を謹慎とし、活動を休止させていただくことといたします」と説明。当局の処分が確定した後、猪俣に対する処分を正式に決定し、公表するとしている。

最後に、「ファンの皆様をはじめ、関係者の方々に多大なるご迷惑とご心配をおかけしておりますことをお詫び申し上げます」と重ねて謝罪した。

20日『timeleszファミリア』放送内容変更

逮捕を受け、timeleszが出演する日本テレビ系バラエティ番組『timeleszファミリア』(毎週日曜14:00～ ※関東ローカル)は、20日の放送内容を変更する。

timeleszは、ほかにもレギュラー番組『タイムレスマン』(フジテレビ、次回25日放送予定)に加え、23日には音楽特番『1億2000万人のありがとう 歌の感謝祭』(日本テレビ)に出演予定。猪俣個人でも、『ニカゲーム』(テレビ朝日、次回24日放送予定)にレギュラー出演している。