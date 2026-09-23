「旦那のことが大好きです」――。そう切り出した30代女性が、夫の“ハプニングバー”疑惑やマッチングアプリへの登録に苦悩。それでも夫への思いを捨てきれず、「私の心が狭いのでしょうか?」と問いかけた相談者に、タレントの藤本美貴が率直な言葉を返した。

藤本美貴

「旦那のことが大好き」しかし夫には“ハプニングバー”疑惑

藤本のYouTubeチャンネル『ハロー!ミキティ / 藤本美貴』で22日に公開された動画では、視聴者から寄せられた“不倫”にまつわる悩みを紹介。30代女性から寄せられた相談は、「旦那のことが大好きです」という言葉から始まった。

相談者は「おそらく旦那も私のことは好きだと思います」と前置きしたうえで、夫に浮気願望があることが「大嫌い」だと告白した。

1年前、相談者が実家へ帰っていた期間に、夫がハプニングバーへ行った疑惑が浮上。自宅で会員カードを見つけて問い詰めたところ、夫は複数の友人と飲んでいた際にその場のノリで会員証を作ったものの、「中に入ろうとしたら混んでいたのでやめた」と説明し、実際には入店していないと主張したという。

相談者は「絶対に嘘だと思っています」と疑いながらも、ハプニングバーの事情が分からず、それ以上追及できないまま、うやむやになってしまった。

そして1カ月前には、相談者が旅行へ出かけていた日に夫がマッチングアプリをダウンロードし、登録していたことも判明。携帯電話を見た際、「最近ダウンロードしたもの」の中にアプリを発見し、確認すると、女性一人にメッセージを送っていたという。相手から反応がなく、その後のやり取りはなかったため、現状では浮気には至っていないとした。

夫は友人と飲むと言って夜中や朝に帰宅することも多く、相談者は「正直、浮気をしようと思えばいつでもできる状態」だと不安を吐露。結婚生活5年の間、夜中や明け方に帰宅した夫から起こされることもあり、「おそらくもう80回」は怒っているというが、何度言っても響いていないという。

自由に女性と過ごしたいのであれば一人身のほうがいいのではないかと考え、「離婚するか」と聞いたこともあったが、夫は否定。一方で、疑う態度を見せる相談者に対しては、「俺を信用しないのはひどい」と言ってくるそうだ。

「私の心が狭いのでしょうか?」そう問いかけた女性に、藤本は即座に「狭くないよ」と返した。

「好きな人の嫌なことをしないでしょ」

さらに藤本は、相談者の「おそらく旦那も私のことは好き」という言葉にも反応。「それはでも好きじゃないよね」「旦那さんは好きじゃないと思う」と率直な考えを示した。

その理由について、「私のこと好きなのに、なんで私が嫌なことやるのか意味がわかんない」「好きな人の嫌なことをしないでしょ」と藤本。マッチングアプリで女性にメッセージを送ったものの相手にされなかったという点についても、「じゃあ相手にされてたらどうしてたのって話」と指摘し、ハプニングバーについても、夫の説明が事実だったとしても「そもそもじゃあ入れたら入るのかって話」と疑問を投げかけた。

相談者が、夫に自分の行動を理解して反省させる方法を尋ねると、藤本は「理解もないし反省もしません。そんな人はしないよ」とキッパリ。夫が変わることを期待するのではなく、「それでも好きでいられるかじゃない?」と問いかけた。

また、自身については「私はもう寄り道なんか許さない。寄り道どころかよそ見も許さない」と明言。「何のために結婚したのかわかんない」と自身の夫婦観も打ち明けながら、現在の夫の姿を知ったうえで「それでも自分はどうするか」を考えることが、「本当の自分の気持ちの解決策なのかな」と相談者に伝えていた。