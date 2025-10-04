timeleszの猪俣周杜が2日、都内で行われたテレビ朝日系ドラマ『パパと親父のウチご飯』(10月4日スタート 毎週土曜23:00～)囲み取材会に、松島聡(timelesz)、棚橋乃望、櫻、蓮佛美沙子とともに登壇した。

猪俣周杜、初ドラマの現場で「自分の素のままを出せている」

今作がドラマ初出演作となる猪俣。千石哲(松島)が営む接骨院のアルバイト・阿久津竜也を演じる。

会見冒頭、子役の棚橋・櫻が緊張しながらも元気よく挨拶をするなか、猪俣は第一声から盛大に噛んでしまう。そんな様子に子役たちは大笑い。

同じグループのメンバーでもある松島が、「誰よりも子役かも」「照れ屋なもので!」とすかさずフォロー。子役たち同様に松島らキャスト陣に見守られながら、自身の役柄を説明した。

初のドラマ撮影となった猪俣は、アットホームな撮影現場の雰囲気のおかげで「自分の素のままを出せている」と話す。そして、リラックスできているのは松島の存在も大きいそうで、「聡くんはいつもぽわぽわしていて、頼りがいはあるんですけど背中は小さいんです。ただ、ドラマの撮影のときは背中が大きく見える」と天然発言で笑いを誘う。

そんな猪俣を見守る松島は、初出演ながら堂々とした演技を見せる猪俣の胆力に驚かされたという。

「初出演とは思えない度胸がある。初日は感情が乱れるシーンが多かったんですけど、そういったシーンでも目を見て返してくれたりする。いい意味で緊張感が伝わってこないので、現場もピリつかず、子役2人にとってもやりやすかったと思う」

「さすがタイプロを抜けてきただけはある」

「僕としても心強い」

と絶賛した。

また、会見中も終始、隣に座る棚橋とコミュニケーションを取っていた猪俣。フォトセッションまでのセッティング中も子どもたちと会話を交わす姿も見られ、持ち前の“愛され力”を遺憾なく発揮していた。