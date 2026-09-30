フジテレビ新人の川辺真美子アナ、出井将アナ、永田莉紗アナが、同局系情報番組『めざましテレビ』(毎週月～金曜5:25～)で、フィールドキャスターを務めることが決まった。

3人は今年7月に同番組で地上波デビュー。今秋からは取材や中継などを通じて、ニュースの現場で何が起きているのか、視聴者が知りたいことをより分かりやすく伝えていく。

川辺真美子アナ「現場の声を誠実に伝える」

『めざましテレビ』は今年度、番組史上初めて9時まで放送枠を拡大。33年目に入り、ニュース、エンタメ、スポーツ、トレンドなど幅広い情報を届ける中、今秋から新人アナ3人をフィールドキャスターに起用する。

川辺アナは「『めざましテレビ』でフィールドキャスターを務められることを、心よりうれしく思っております」と喜びをコメント。

「アナウンサーとして、現場からの正確で迅速な伝達力を養いながら、日常を彩るカルチャーやグルメなど幅広い取材にも挑戦したいです」と意欲を見せ、「明るいニュースでも緊迫した現場でも、常に現場の声を誠実に伝えることを大切にしてまいります」と誓った。

さらに、「皆さまの朝がより良いものになるよう、常に感謝を忘れず取材に向き合い、丁寧にお伝えします!」と呼びかけた。

出井将アナ「現場でしか感じられないことを、わかりやすく言葉に」

出井アナも「地上波デビューした『めざましテレビ』に、フィールドキャスターとして携われることを、大変うれしく思います!」とコメント。

今後について「“現場でしか感じられないことを、わかりやすく言葉にする力”を鍛えながら、社会情勢、政治・経済、気象など、皆様の生活に役立つ情報をお伝えできるよう頑張ります」と意気込む。

また、話題のイベントやトレンドについても「“行ってみたい! 体験してみたい!”と感じていただけるようにお届けします」と話し、「視聴者の皆様が快適な朝を過ごせるよう、各地での取材・ロケを通して得た情報を誠心誠意お届けしてまいります!」と語った。

永田莉紗アナ「現場の楽しさや空気感まで」

永田アナは「初めてのフィールドキャスターに、『めざましテレビ』で挑戦できることをとてもうれしく思います!」と喜び、「これまでずっと見てきた番組だからこそ、今度は自分が現場に立ち、さまざまな出会いや発見を重ねられることを楽しみにしています」と期待を寄せる。

食や自然が好きだといい、「その魅力を伝える取材では、現場の楽しさや空気感まで、視聴者の皆さんにも感じていただけるようなリポートをしたいです」と意欲。「どんなニュースにもひとつひとつ丁寧に向き合い、視聴者の皆様に伝わる言葉を考えながら、真摯にお伝えしてまいります!」と意気込んだ。

「ディズニースペシャルクイズ」がパワーアップ

この秋は、3人の新人アナに加え、上垣皓太朗アナも「ココ調」を卒業し、情報キャスターに初挑戦する。

また、毎週木曜の「ディズニースペシャルクイズ」がパワーアップ。お天気キャスターの林佑香と天達武史気象予報士による「あまゆか天気」では、「絶景あまゆか天気中継」をスタートし、紅葉や雪景色、桜など季節ごとの全国各地のスポットから伝える。

チーフプロデューサーの谷翔平氏と藤村美里氏は「皆でつないできた歴史と、新人アナウンサーたちによる新たな風が融合することで、より良い朝をお届けして参ります」とコメントしている。

【編集部MEMO】

川辺真美子アナは、2003年9月7日生まれ、岡山県出身。慶応義塾大学経済学部卒業。2026年にフジテレビ入社。趣味はドラマのサウンドトラックを聴くこと、社食のメニューチェック、恐竜の化石鑑賞。恐竜学検定初級、防災士の資格を持つ。



出井将アナは、2004年3月30日生まれ、兵庫県出身。関西学院大学国際学部卒業。2026年にフジテレビ入社。趣味はクラシックを中心とした音楽の鑑賞・演奏、野球観戦、ゲーム、水生生物の観察。トロンボーンとオペラ歌手風の歌い方を特技とし、ダイビングライセンスを持つ。



永田莉紗アナは、2002年7月9日生まれ、愛知県出身。南山大学理工学部卒業。2026年にフジテレビ入社。趣味はしおり集め、テニス、自炊、家具や部屋のデザインを見ること。早口言葉と、どこでも寝られることを特技とし、英検準1級を持つ。

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