セブン‐イレブン・ジャパンは9月21日、しっとり感を追求したドーナツ3商品「もちもち食感どーなつ シュガー」(138.24円)、「もちもち食感どーなつ チョコ&クランブル」(159.84円)、「もちもち食感どーなつ きなこ」(138.24円)を沖縄県を除く全国のセブン‐イレブン店舗で順次発売する。

同商品は、国産米粉を配合した生地の水分保持により、パサつきのないしっとり感と、噛むほどに感じられるもちもちとした弾力を楽しめるドーナツ。素材本来のやさしく素朴な味わいを生かした「シュガー」と「きなこ」に加え、食感のアクセントとなるクランブルと生地の対比が楽しい「チョコ&クランブル」の3つをラインアップ。

もちもち食感どーなつ シュガーは、口どけのよいシュガーをシンプルにまとわせた商品。国産米粉配合によるみずみずしい生地の食感が引き立ち、日常のおやつとして毎日食べても飽きのこない、軽やかな味わいが特長。

もちもち食感どーなつ チョコ&クランブルは、しっとり・もちもちの生地に、濃厚なチョコレートをコーティングし、さらにザクザク食感のクランブルをたっぷりとトッピングした。クランブルの食感ともちもちという2つの食感が口の中で合わさる、新感覚ドーナツ。

もちもち食感どーなつ きなこは、もちもち食感を最もストレートに感じられる王道フレーバー。噛むほどに広がる生地本来のやさしい甘みに、香ばしいきなこが絶妙にマッチ。どこか懐かしく、何度でも食べたくなるおいしさを目指したという。