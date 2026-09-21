俳優の杉本哲太が、YouTubeチャンネル『ハンターch』で公開された動画「【杉本哲太の奇跡すぎる出会いの連続を知ってるか!?】ケンカ中に横浜銀蝿・嵐からスカウト!? 満員電車でシブがき隊にメンチ切り!? 松田優作&三國連太郎との衝撃エピソードを激白!」に出演。松田優作さんに事務所移籍について相談した際のエピソードを明かした。

杉本哲太

松田優作さんに事務所移籍を相談

20歳頃に松田優作さんと知り合ったという杉本。松田さんが演出した舞台を観劇し、終演後に挨拶すると、杉本が出演した作品を観ていた松田さんから「おお、お前、『白蛇抄』に出てたやつだろ」と声をかけられたという。杉本は、自身のことを知ってくれていたことが「すっごいうれしくて」と回想。その後も松田さんと会う機会があり、さまざまな話を聞いていたそうだ。

そんななか、杉本は所属していた事務所からの移籍を考えるように。松田さんがいたセントラル・アーツに入れないかという思いもあり、「優作さんにちょっと相談をしよう」と考えたという。

そして、松田さんに相談を持ちかけると、下北沢で待ち合わせることになり、二人で寿司店へ。カウンターで松田さんから「なんだ、相談っていうのは?」と聞かれ、杉本は事務所の移籍を考えていることを打ち明けた。

杉本は「そうかお前、だったらウチに来ればいいじゃないか」という返答を期待する気持ちが「70%くらいありながら」の相談だったが、松田さんは「そうか。じゃあちょっといろいろ考えてみるわ」と答え、その日は話を終えた。

すると数日後、松田さんから知り合いの事務所の社長について「その人のとこは面白いから、そこに行け」と勧められたという。杉本は、自身が想像していたセントラル・アーツではなかったことに驚いた様子を見せながらも、松田さんから紹介された事務所に入り、その後数年間所属したと振り返った。

また、松田さんとは結局、仕事で共演することはなかったそう。松田さん主演のドラマへの出演を直接持ちかけられたこともあったが、杉本のスケジュールが合わず、断念したという。

それでも松田さんは杉本が出演したドラマを観ており、後に芝居について「お前、あの時、何も考えてねえだろう」などと指摘されたことも。杉本はその言葉が的を射ていたと振り返り、「すごく勉強というかね。すごいいいお言葉をいただいた」と、松田さんから影響を受けたことを明かしていた。