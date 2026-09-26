俳優の杉本哲太が、YouTubeチャンネル『ハンターch』で公開された動画「【杉本哲太が語る名作の裏側がヤバすぎる!】『アウトレイジ』北野武監督の現場ってどんな感じ? 渡辺謙との全力演技で不穏な空気に!? 水谷豊&片桐仁も驚愕の92歳現役監督が元気すぎる!」に出演。渡辺謙との撮影を振り返った。

杉本哲太

渡辺謙との撮影を杉本哲太が回想

撮影で使用する血のりについてトークするなか、杉本はドラマで共演した渡辺とのあるシーンを回想。「渡辺謙さんにドラマでこう(体を)つかまれて、壁にガーンって頭をぶつけて」と説明する。

その撮影では、杉本が手に血のりを仕込んでおき、壁に頭をぶつけられたあと、「うぅ、いてぇ」と頭を押さえる動きに合わせて血のりを付け、振り向いたときに血が流れているように見せる段取りだったという。

しかし、杉本によると、「謙さんってものすごい、本意気で来るから。一切手加減なし」で、実際に渡辺につかまれると、「このままだったら俺、本当にこの壁に……本当に血のりなんかいらねえんだくらい(笑)」の勢いだったそう。

そのため、血のりを持っていた手を壁についてしまい、本来は頭を押さえるために使うはずだった手が段取りとは違う動きに。そして、手に持っていた血のりが壁につき、結果的に「えー、30分くらい休憩です」と告げられ、「謙さんに『おい、何してくれてるんだ、お前』って言われて」と振り返っていた。