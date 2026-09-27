俳優の杉本哲太が、YouTubeチャンネル『ハンターch』で公開された動画「【杉本哲太が語る名作の裏側がヤバすぎる!】『アウトレイジ』北野武監督の現場ってどんな感じ? 渡辺謙との全力演技で不穏な空気に!? 水谷豊&片桐仁も驚愕の92歳現役監督が元気すぎる!」に出演。19歳のときに吉川一義監督から受けた演出を振り返った。

杉本哲太

杉本哲太

19歳の杉本哲太をセット裏へ連れていった吉川一義監督は…

吉川監督の名前が挙がると、杉本は「俺が初めて、19歳のときに京都の撮影所に行ってるんですね」と、吉川監督の作品に出演した当時を振り返る。

その作品について杉本は「松尾嘉代さんが主演で、松尾嘉代さんの息子の役」「バーテンダーの役だった」と説明。店内でグラスを拭きながらセリフを話す芝居があったものの、「拭きながらしゃべる」ことがうまくできなかったそうだ。

すると、吉川監督から「哲、こっち来い!」と呼ばれ、セットの端の裏へ連れていかれることに。杉本が「うわ、殴られんのかな」と思っていると、吉川監督から「セリフ言ってみろ!」と言われたという。

そこで杉本がセリフを言うと「違う! もう1回言ってみろ!」と返され、再び言っても「違う!」と指摘されるというマンツーマンの特訓を受けたと回顧。杉本は「その当時は俺、『うわあ、怖い監督だな』って。『やだなあ』って(笑)」と当時の率直な感想を明かした。

なお、それから約40年が経った現在も吉川監督から演出を受けているそう。「哲、そうじゃないんだよ! そん時はここで動くな、気持ちで動くんだ!」といまだに指導されるとしみじみと語っていた。

【編集部MEMO】
『ハンターch』(毎週金曜20時配信・不定期日曜水曜20時配信)は、ニッポンカルチャーを題材に、自由気ままに雑談する番組。これまで宇梶剛士、甲本ヒロト、竹中直人、浅野忠信ら、数々の豪華ゲストが登場し、さまざまなトークを繰り広げている。

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