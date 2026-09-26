生後2カ月の子供を育てる34歳女性が、産後に夫から突然「離婚したい」と告げられた体験を告白。原因は妻にあると主張する夫だったが、女性がLINEを確認すると夫の"裏切り行為"が明らかに……。

藤本美貴

産後に夫から突然「離婚したい」

藤本美貴のYouTubeチャンネル『ハロー!ミキティ / 藤本美貴』で22日に公開された動画では、視聴者から寄せられた“不倫”にまつわる悩みを紹介。現在、生後2カ月の子供を育てている34歳女性から、夫との関係について相談が寄せられた。

相談者によると、産後に精神的な余裕がなく、そのことを夫へ打ち明けたところ、突然「離婚したい」と言われたという。夫によれば、これまでの10年間でたまっていた不満が爆発したとのこと。

女性は関係を再構築したいと伝えたものの、夫は聞く耳を持たなかった。そこで、以前から怪しいと思っていたLINEを確認すると、夫に親密な女性がいることが判明した。

しかも、自身が産後の入院をしている間に、その女性を自宅へ連れ込んでいたという。さらに、育休を取っているにもかかわらず女性に食事を作って届けたり、妻に嘘をついて「話したいから」と会いに行き、終電前に帰宅したりしていたことも明らかになった。

しかし、夫は妻がその事実を知っているとは思っておらず、「離婚原因は私にある」と主張してくるという。

夫から一方的に責任を負わされながら、その裏で女性との親密な関係を知った相談者。「どうにか懲らしめる方法はないでしょうか?」「どうしたら心を強く持てるかアドバイスが欲しいです」と藤本に助けを求めた。

「まずはもう証拠を集めて」

相談を聞いた藤本は、「離婚しないんだったらさ、なんか徹底的に懲らしめるって何だろうって思う」と考え込み、今後も夫婦として生活するのであれば、報復にこだわることがその後の幸せにつながるのかと疑問を口にした。

一方、夫が離婚原因を相談者側にあると主張していることには、「こっちのせいにしたいってことだね」と反応。相談者が夫との離婚を考えているのであれば、まず必要なのは「証拠」だと話した。

「ちゃんと証拠は取ってあるの? やっぱり証拠がないとさ」と確認し、「じゃあまずはもう証拠を集めて」と助言した。

さらに、「ちゃんと弁護士さん通して」としたうえで、「ちゃんと払ってもらえるものは全部もらえるように」と藤本。これまで10年間言われたことのなかった不満を突然持ち出された一方、その裏で夫と女性との関係を示す証拠があるのであれば、専門家に相談することを勧めた。

生後2カ月の子供をこれから育てていかなければならない相談者。藤本は最後にも「まず相談してみるがいいと思いますよね」と伝えていた。