俳優の小沢仁志が、YouTubeチャンネル『笑う小沢と怒れる仁志 / 小沢仁志』で公開された動画「野沢直子と兄ィが人生を振り返り今後の夢を語る! 中学の同級生エピソードが炸裂! 兄ィが当時好きだった相手とは...!?」に出演。中学時代に好きだった同級生について語った。

小沢仁志

小沢仁志

中学時代に好きだった同級生のあるウワサを聞いた小沢仁志は…

中学時代の同級生である野沢直子と、当時の思い出話に花を咲かせた小沢。当時思いを寄せていた同級生が「横浜のそごうで働いてる」というウワサを、大人になってから耳にしたときのことを振り返り、「俺、横浜のそごうに何回行ったことか」と告白した。これを聞いた野沢が「えっ、行ったのか!?」と驚くと、小沢は「売り場歩いたけど、広すぎ!」と説明。ただ、どの売り場で働いているのかまでは知らなかったという。

さらに小沢は、横浜で撮影があった際にも、早めに現地へ行き、時間があるときに「そごうぶらついて現場に行こう」と思っていたと明かすと、野沢は「行ってんだ、やだこの人(笑)!」と爆笑。野沢から「もしかしたらすれ違ってたかもしんないけど、分かんなかったのかもしんない」と言われると、小沢も「可能性はあるな(笑)」と返答。

その頃について「俺、多分それ、40歳とか50歳ぐらいの話」と話すと、野沢は「それくらいだったら、そんな(分からないこと)でもないかな」「今はその可能性あるよね」と返しつつ、「(その同級生の女性は)綺麗な人でした」と当時を回想。小沢も「だよね」としみじみと話していた。

【編集部MEMO】
小沢仁志のYouTubeチャンネル『笑う小沢と怒れる仁志 / 小沢仁志』では、「【小沢仁志の町中華Vlog】シリーズ」や「プレミアムなゲストとのSPトーク【オトナの時間】」などの企画にて、小沢と数々の豪華ゲストとの対談が実現。ドラマ『スクール・ウォーズ』の出演者が集まった動画「【スクールウォーズ】38年ぶり同窓会! 滝沢賢治vs水原亮 決闘&2人でお風呂、あの名シーンの(秘)裏話【山下真司・松村雄基・伊藤かずえ】」は大きな話題を呼んだ。

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