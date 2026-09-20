俳優の小沢仁志が、YouTubeチャンネル『笑う小沢と怒れる仁志 / 小沢仁志』で公開された動画「野沢直子と兄ィが人生を振り返り今後の夢を語る! 中学の同級生エピソードが炸裂! 兄ィが当時好きだった相手とは...!?」に出演。自身の人生について語った。

小沢仁志

小沢仁志「あんまり振り返ることない」

中学時代の同級生である野沢直子と人生について語り合うなか、小沢は「でも、お前もなんか人生楽しそうで安心した」と声をかける。

これに野沢が「おかげさまで楽しい人生だなって。振り返るとやっぱり振り返るよね、もうこの年になるとね」と話し、「でも、なかなかいい人生なんじゃないの? お互い」と問いかけると、小沢は「分かんない。俺はあんまり振り返ることないね」と返答。

そして、自身について「俺は振り返るときは死ぬときだけだと思う」といい、「スタントやってて走馬灯は何回も見てるんだけど(笑)」「俺は次に何やるかに、全力のガキみたいに集中していたい。だから、身体が『お前いい加減にしろよ』『お前のワガママだいぶ聞いてきたけどさ、もう無理だよ』って言ったら、『そうか、ありがとな』って(自分の振り返りを)見るかも」と話していた。