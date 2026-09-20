俳優の小沢仁志が、YouTubeチャンネル『笑う小沢と怒れる仁志 / 小沢仁志』で公開された動画「野沢直子と兄ィが人生を振り返り今後の夢を語る! 中学の同級生エピソードが炸裂! 兄ィが当時好きだった相手とは...!?」に出演。自身の人生について語った。
小沢仁志「あんまり振り返ることない」
中学時代の同級生である野沢直子と人生について語り合うなか、小沢は「でも、お前もなんか人生楽しそうで安心した」と声をかける。
これに野沢が「おかげさまで楽しい人生だなって。振り返るとやっぱり振り返るよね、もうこの年になるとね」と話し、「でも、なかなかいい人生なんじゃないの? お互い」と問いかけると、小沢は「分かんない。俺はあんまり振り返ることないね」と返答。
そして、自身について「俺は振り返るときは死ぬときだけだと思う」といい、「スタントやってて走馬灯は何回も見てるんだけど(笑)」「俺は次に何やるかに、全力のガキみたいに集中していたい。だから、身体が『お前いい加減にしろよ』『お前のワガママだいぶ聞いてきたけどさ、もう無理だよ』って言ったら、『そうか、ありがとな』って(自分の振り返りを)見るかも」と話していた。
【編集部MEMO】
小沢仁志のYouTubeチャンネル『笑う小沢と怒れる仁志 / 小沢仁志』では、「【小沢仁志の町中華Vlog】シリーズ」や「プレミアムなゲストとのSPトーク【オトナの時間】」などの企画にて、小沢と数々の豪華ゲストとの対談が実現。ドラマ『スクール・ウォーズ』の出演者が集まった動画「【スクールウォーズ】38年ぶり同窓会! 滝沢賢治vs水原亮 決闘&2人でお風呂、あの名シーンの(秘)裏話【山下真司・松村雄基・伊藤かずえ】」は大きな話題を呼んだ。