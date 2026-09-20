タレントの小堺一機が、YouTubeチャンネル『一機と愛のYouTubeやってる?』で公開された動画「本当にあった“怖い”生放送の現場。」に出演。生放送で起こったハプニングを振り返った。

小堺一機

小堺一機「『えっ』って終わっちゃったんだ」

生放送中の放送事故のような出来事についてトークするなか、中村愛が「途中で誰か帰っちゃったりとか」と尋ねると、小堺は「あります」「何回かあるよ」と即答。「名前は出せませんけど」と前置きしながら、ある有名歌手が番組に出演したときの出来事を振り返る。

その歌手には、ある人からの紹介で番組に出演してもらったそうで、「僕も『よろしくお願いします』って普通に(番組の進行を)やってたんだけど」と回想。そして番組の最後、小堺が普段ゲストにかけていた「また遊びに来てください」という言葉を伝えたところ、生放送にもかかわらず、その歌手から返ってきたのは「二度と来ません」という一言だったという。

その発言は冗談ではなかったといい、「『えっ』って終わっちゃったんだ。生だから」「(終わって)良かったんだけど」と当時を回顧。その歌手は「僕のことが嫌いだったみたい」と説明しつつ、「また遊びに来てください」という言葉をそれ以来使わなくなったとも明かしていた。