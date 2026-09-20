タレントの小堺一機が、YouTubeチャンネル『一機と愛のYouTubeやってる?』で公開された動画「本当にあった“怖い”生放送の現場。」に出演。生放送で起こったハプニングを振り返った。
小堺一機「『えっ』って終わっちゃったんだ」
生放送中の放送事故のような出来事についてトークするなか、中村愛が「途中で誰か帰っちゃったりとか」と尋ねると、小堺は「あります」「何回かあるよ」と即答。「名前は出せませんけど」と前置きしながら、ある有名歌手が番組に出演したときの出来事を振り返る。
その歌手には、ある人からの紹介で番組に出演してもらったそうで、「僕も『よろしくお願いします』って普通に(番組の進行を)やってたんだけど」と回想。そして番組の最後、小堺が普段ゲストにかけていた「また遊びに来てください」という言葉を伝えたところ、生放送にもかかわらず、その歌手から返ってきたのは「二度と来ません」という一言だったという。
その発言は冗談ではなかったといい、「『えっ』って終わっちゃったんだ。生だから」「(終わって)良かったんだけど」と当時を回顧。その歌手は「僕のことが嫌いだったみたい」と説明しつつ、「また遊びに来てください」という言葉をそれ以来使わなくなったとも明かしていた。
【編集部MEMO】
『一機と愛のYouTubeやってる?』(毎週木曜日18時更新)は、小堺一機と中村愛のYouTubeチャンネル。今後の方針について相談するなかで、中村から「何をやりましょう?」と聞かれ、小堺は「なんか変なことしたいね」「あとは僕の知り合いに変なおばさんがいるんですよ。珠美っていうんですけどね。なんだか知り合ったおばさん。いろんなことに興味があるおばさんなので、たまに呼ぼうかなと思って」と予告している。