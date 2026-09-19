1990年頃、少女漫画雑誌「なかよし」に掲載されていた「きんぎょ注意報」(作:猫部ねこ)。TVアニメ35周年を記念して、YouTubeチャンネル「東映アニメーションミュージアムチャンネル」(@toeianime_MC)にて、9月21日より期間限定で復活することになりました!

(゜))< 『#きんぎょ注意報!』がYouTubeに登場!

毎週月曜日18時に1話づつ、各話2週間の期間限定公開です!

初回の9/21(月)18時はプレミア公開の予定😍

チャンネル登録してお待ちください♪

https://youtube.com/@toeianime_MC

(@toeianime_MCより引用)

野生児のようなスーパー中学2年生「わぴこ」と、なぜか空を飛べちゃうスーパー金魚「ぎょぴ」、懐かしいですね。TVアニメ35周年ということで、9月21日より、毎週月曜日18時に1話ずつ公開されることに。

このニュースに、「わっぴっこーの天気予報〜!!!!!!!(2歳の記憶)」「ぎょぴちゃんっ!!!! えええっ!ありがとう(泣)」「めっちゃ面白いから観た方が良いよ!私はこれでポテトチップスをポテチと呼ぶようになったよ!」「きん注のグッズ、今見てもめっちゃカワイイ」など、懐かしさと嬉しさが溢れるコメントが続出。執筆時点までに2.4万ものいいねが寄せられています。

爆笑必至のギャグ漫画を、令和の時代に再び見ることができるなんて嬉しいですね。昔夢中になって見ていた人も、「見たことない!」という人も、チャンネル登録をお忘れなく!