8月28日公開の『劇場版 魔法少女まどか☆マギカ〈ワルプルギスの廻天〉』と、夜パフェ専門店「パフェテリア パル」がコラボ。8月21日より、超絶キュートなコラボパフェが期間限定で登場することになり、SNSで話題となっています。

8/28(金)公開

『劇場版 魔法少女まどか☆マギカ〈ワルプルギスの廻天〉』パフェ登場

販売価格3080円(税込)

提供期間8/21(金)~10/20(火)

提供店舗

Parfaiteria PaL

Parfaiteria miL

Parfaiteria beL 渋谷

モモブクロ(池袋)

Parfaiteria PaL 心斎橋

Number Kuma 難波

(@parfaiteriaより引用)

こちらが、『劇場版 魔法少女まどか☆マギカ〈ワルプルギスの廻天〉』とコラボしたスペシャルパフェです。思わずうっとりしてしまうほどの美しさ。こんなにもキュートでおしゃれなパフェがあるなんて、魔法のようですね。

このニュースに、SNSでは「まどマギパフェ食べたすぎるー!!」「えぐい!可愛すぎる...! めっちゃまどかって感じがして、すごい...。実物見るのが楽しみです!」「絶対食べに行きたい・・・あまりにも素敵なコラボ(泣」と話題に。執筆時点までに、2.3万ものいいねが寄せられています。

販売期間は8月21日～10月20日。価格は3,080円と少々お高めですが、20種類以上もの素材で構成したこだわりの1杯。その価値は十分にありそうです。映画を観たあとは、ぜひ、「パフェテリア パル」に立ち寄って、映画の余韻とともに味わってみてはいかがでしょうか。