TVアニメ『シャングリラ・フロンティア』3rd Seasonが、2027年1月10日からMBS／TBS系全国28局ネットにて毎週日曜午後5時～連続2クールにて放送開始する。

また、キービジュアルの解禁と、観覧無料のスペシャルファミリーショーが、10月25日「アリオ川口」から、再び始まることも決定した。

キービジュアル、注目のポイントは?

累計発行部数が世界累計1,700万部を突破したコミックスをTVアニメ化した『シャングリラ・フロンティア』は、23年10月～24年3月に1st Season、24年10月から～25年3月に2nd Seasonが放送された。3rd Seasonは、27年1月からMBS／TBS系全国28局ネットにて毎週日曜午後5時～放送開始となる。

公開されたキービジュアルは、ゲームの祭典「グローバル・ゲーム・コンペティション』(GGC)にコスプレで参加するNoFaceこと陽務楽郎を中心に、NoName(天音永遠)、Kei(魚臣 慧)、Nu2meg(夏目 恵)の“リアル”な姿と、各々がプレイキャラに選ぶカースドプリズン、クロックファイア、シルバージャンパー、ユグドライアが描かれたデザイン。まさに“混沌が爆ぜる。”ビジュアルだ。

スペシャルファミリーショーも開催!

また、今年10月より再開することを発表していた、キャラクター着ぐるみによる観覧無料のスペシャルファミリーショーは、10月25日の「アリオ川口」を皮切りに、関東近郊で開催することも決定した。サンラク、サイガ-0、エムルに加え、ヴァイスアッシュ、ビィラックも加わった、「鳥と鎧と兎まみれの楽しいショー」を実施する。

開催スケジュール

-10月25日：アリオ川口 1Fセンターコート(住所：埼玉県川口市並木元町1番79号) - 11月28日(土)：モラージュ菖蒲1F 滝のコート(住所：埼玉県久喜市菖蒲町菖蒲6005番地1) - 12月12日(土)：イオンモール船橋 1F 光の広場(住所：千葉県船橋市山手1-1-8)

開催時間

1回目：11：30～

2回目：14：30～

各回30分程度を予定

料金

無料

※場所・時間は変更になる可能性がある。

(C)硬梨菜・不二涼介・講談社／「シャングリラ・フロンティア」製作委員会・MBS

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