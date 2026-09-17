アニメ『パンどろぼう』より、2026年10月2日よりNHK Eテレにて、毎週金曜午後6時40分に放送開始されることが発表された。また放送に向け、メインビジュアルとPVの第2弾や新キャスト、ED主題歌が解禁された。

ED主題歌はきゃりーぱみゅぱみゅ「Pang Pang Pang」

メインPV第2弾にて、きゃりーぱみゅぱみゅが歌うエンディング主題歌「Pang Pang Pang」の音源が初解禁された。今回新規発表された、なぞのフランスパン役の種﨑敦美、ナレーションの花澤香菜のボイスも視聴できる。

また、メインビジュアル第2弾では、大好きな食パンを高く掲げるパンどろぼうを中心に、にせパンどろぼう、なぞのフランスパン、そしてパンやのおじさんが登場。目の前には、思わず食べたくなるようなおいしそうなパンがずらりと並んでいる。