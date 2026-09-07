推し活にはさまざまな楽しみ方があります。ライブやイベントに参加したり、グッズを集めるだけでなく、推しの誕生日をお祝いする"センイルケーキ"を用意したり、キャラクターカラーや世界観をイメージしたスイーツで楽しむことも。

そんな推し活スイーツ、お店で購入するのもいいですが、自分で作ってみるのも楽しそうだと思いませんか?

MADE BY ME PROJECT「おうちで手作り! お茶犬ケーキキット」(各キット4,000円・送料別 ※5,000円以上で送料無料)

今回、手軽に本格的なケーキ作りが楽しめる「MADE BY ME PROJECT」のケーキキットで推し活ケーキ作りにチャレンジしてみました。このキットは材料や道具がセットになっており、自宅で気軽にデコレーションケーキ作りを体験できます。

現在「MADE BY ME PROJECT」では、平成レトロとして再燃している人気キャラクター「お茶犬」とコラボした新商品「おうちで手作り! お茶犬ケーキキット」(各キット4,000円・送料別 ※5,000円以上で送料無料)を、9月30日までの期間限定で販売中。「おうちでお茶犬パティスリー」をコンセプトに、自由にアレンジしながらおうちが可愛いケーキ屋さんになったかのような「お茶犬パティシエ気分」を体験できるキットです。

お茶犬らしいかわいさを表現しながら、お茶犬好きの友人たちと楽しんだ様子をレポートします。

「推し活ケーキ」作ってみよう!

今回集まったのは、お茶犬世代の友人3人。箱を開ける前から「懐かしい!」「この子推しだった!」と大盛り上がり。

MADE BY ME PROJECT「おうちで手作り! お茶犬ケーキキット」(各キット4,000円)※写真では6色の色素を添えているが、購入時に1色選択する

ケーキ作りというと材料をそろえるだけでも大変ですが、このキットは牛乳とフルーツを用意するだけでOK。必要な材料や道具が一式そろっているため、思い立ったらすぐに始められるのがうれしいポイントです。お茶犬デザインのオリジナル限定ケーキピックや、SNS風アクリルフォトカードも付属しており、完成後の撮影会まで楽しめます。

キットの内容

届いたキットの中身を早速チェック。ケーキ作りに必要な材料や道具があらかじめセットになっているため、初心者でも挑戦しやすそうです。説明書もわかりやすく、「これなら失敗しなさそう」と安心感がありました。

MADE BY ME PROJECT「おうちで手作り! お茶犬ケーキキット」に同封されているケーキキット一式 ※写真では6色の色素を添えているが、購入時に1色選択する

ケーキキットは作り方に応じて「CAKE KIT(オーブン版)」「CAKE KIT(電子レンジ版)」「CUP CAKE KIT(オーブン版)」3種類から選べるので、用意できる材料や人数に合わせて購入しましょう。今回は、電子レンジ版のケーキキットでチャレンジします。

用意する材料は、届いたキットと、牛乳(約320～370ml)、フルーツだけ。道具は電子レンジ(もしくはオーブン)と計量カップ、ボウル、泡だて器(手動)、包丁、ラップ材です。ゴムベラやケーキを冷やすためのケーキクーラーもしくはまな板、オーブンシート/アルミホイルがあればさらに便利です。

「おうちで手作り! お茶犬ケーキキット」の内容(CAKE KITの場合)

ケーキミックス粉

ホイップミックス粉

アラザン

12cmケーキ型(紙製)

ケーキヘラ

絞り袋(口金付き)

オーブンシート

レシピ

デコレーション用色素(好みの色1色)

お茶犬デザインのオリジナル限定ケーキピック

お茶犬デザインのSNS風アクリルフォトカード

お茶犬コラボ限定のピックとフォトカードも

「おうちで手作り! お茶犬ケーキキット」には、このコラボだけの「オリジナル限定ケーキピック」と「SNS風アクリルフォトカード」が付属します。

「オリジナル限定ケーキピック」は全4種類で、緑茶犬のリョクとロゴの「リョクセット」、ハーブ茶犬のハナと烏龍茶犬のロンの「ハナ・ロンセット」、紅茶犬のチャイ&アールの「チャイ・アールセット」、コーヒー犬のカフェと麦茶犬のムハの「カフェ・ムハセット」。好きな種類を選びましょう。

お茶犬たちがわちゃっとわちゃと集まる「SNS風アクリルフォトカード」は、ケーキを作ったあともずっと使えるかわいいアイテムです。

スポンジケーキを焼く(約40分)

まずはスポンジ作りからスタート。ボウルにケーキミックス粉と牛乳70mlを混ぜ合わせます。

付属のオーブンシートをケーキ型に敷き、生地を全て流し入れます。ケーキ型もオーブンシートも用意されているので、用意したらサイズが違った! 材料が足りない! といった心配も不要です。

600wの電子レンジで2分20秒（500wの場合は3分)。生地の表面が濡れていなければ完成です。「ちゃんと膨らむかな?」と少し不安でしたが、焼き上がるにつれて甘い香りが部屋いっぱいに広がり、期待感もアップ。膨らみすぎてしまい焦りましたが、レシピには「膨らみすぎても、生地が流れ出ても、最終カットすれば大丈夫」。失敗しやすいポイントもしっかりフォローしてくれるの、本当にありがたいです。

焼き上がったスポンジはふっくら。ひっくり返してケーキの粗熱を取っている間に、ホイップクリームの準備をしましょう。

ホイップクリームを作る(15分)

続いては、ホイップクリーム作り。ホイップクリームを泡立てるのは疲れそう……と思っていたのですが、「MADE BY ME PROJECT」のホイップクリームは、電動ハンドミキサー不要のカンタン仕様です。また、付属の食用色素を使って、お茶犬カラーを意識したクリームにも挑戦しました。

まずはホイップミックスと、しっかり冷やした牛乳250～300mlを用意します。

手動の泡だて器で1分ほどしっかり混ぜて、ダマがなくなった後3分ほど放置。牛乳を少しずつ足して固さを調整しながら、クリームの角が立つ固さまでしっかり混ぜます。なお、熱い場所で作るとクリームがダレてしまうので、涼しい部屋(25度以下推奨)で作業しましょう。

クリームをしっかり混ぜたら、食用色素で色を付けていきます。セットに付属するのは「赤・青・黄・緑・黒・ピンク」の6色のうち、購入時に選んだ1色ですが、追加購入も可能。また、レシピ裏には色素を組み合わせて「紫」「黄緑」「オレンジ」などのカラーを作るチャートも付属しているので、推しカラーを作りましょう。

今回は、緑の食用色素を使って、土台用に薄い緑のクリーム、デコレーション用に濃い緑のクリームと、色素を入れない白のクリームと3色作りました。「クリームが固すぎるから牛乳を追加してみよう」「もうちょっと色素入れて濃くしても良いかも?」と友人とワイワイ。

絞り袋に口金をセットし、クリームを入れます。なお、ケーキもクリームもしっかり冷やした方がデコレーションしやすいため、冷蔵庫で10分ほど冷やしました。

デコレーションする(約45分)

粗熱を取ったケーキとクリームが用意できたら、いよいよデコレーションです。スポンジケーキを二つにカットし、クリームとフルーツをサンド。ジャムなどを挟むのも◎。フルーツやクリームでしっかりとケーキの高さを出すと見た目のボリュームが出て、よりケーキらしくなります。

さらに、土台にクリームを塗り広げていきます。付属のヘラを使い、側面もグルリと塗るのはちょっと難しいですが、クリームをたっぷり乗せるのがコツ。生地が透けにくく、細かいケーキのカスもつきづらいためキレイに塗ることができます。

均等に塗るのはなかなか難しく、ところどころ凸凹に。でも、それが手作りならではの味です。

絞り袋でクリームを飾ったり、フルーツを並べたりしていくうちに、「推しケーキっぽくなってきた!」 「写真映えする!」と、ケーキづくりにみんな夢中! 普段お菓子を作らない友人が、「クリーム塗ってみたい」とクリーム絞りに初挑戦してみたり。

お茶犬アイテムをつけて、完成!

最後に、お茶犬のケーキピックを飾り付け。挿した瞬間、一気にお茶犬ケーキになりました!

今回は「リョク」のセットを選んでいますが、推しの「お茶犬」カラーに合わせてクリームの色を選んだり、フルーツやチョコレートなどの飾りを乗せても楽しそうです。

さらにアクリルフォトカードを並べて撮影すると、まるでコラボカフェのメニューのような仕上がりになりました。ケーキはしっかり冷やすとほろっと固めの食感で、クリームはミルキーな味わい。「うまくできるかな……」とちょっと心配しながら作り始めましたが、味も見た目も大満足の仕上がりになりました。

また、10月12日までフォトキャンペーン「おうちでお茶犬パティスリー〜SNSでみんなのケーキを大募集!〜」も開催中。コラボキットを使って作成したお茶犬ケーキの写真を撮影して、 指定のハッシュタグをつけてSNS( Instagram/X)へ投稿すると、抽選で3名にお茶犬グッズ詰め合わせセットをプレゼントするキャンペーンです。詳細は、MADE BY ME PROJECTの公式Instagramや、公式X(旧Twitter)をチェックしてください。

「MADE BY ME PROJECT」では、今回の「お茶犬ケーキキット」以外にも、人気声優の関智一さん・岩崎諒太さん・三浦勝之さん・バレッタ裕さんとコラボしたキットや、ミニバルーンやケーキピックが付いた「推し色スペシャルBOX」といったアイテムも販売しています。

推し活はもちろんのこと、家族や友人のお祝いにオリジナルのケーキを作りたいときにぴったりな「MADE BY ME PROJECT」のケーキキット。友人と集まって作る過程も楽しいので、「推しをただお祝いするだけじゃなく、オリジナルな思い出を作りたい」そんな人におすすめしたい、おうち時間が特別になるケーキキットです。

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(C)MADE BY ME PROJECT