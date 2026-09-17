元プロ野球選手で野球解説者の山本昌氏が14日、YouTubeチャンネル『【東海テレビ公式】ドラHOTpress』で公開された動画「山本昌&山崎武司 プロ野球 やまやま話『お疲れ様でした! 石川雅規投手引退』」に出演。今季限りでの現役引退を表明したヤクルト・石川雅規のすごさについて語った。
石川雅規の投球を山本昌氏が分析「やっぱりケガしない投げ方してるんですよ」
石川との交流を「自主トレも一緒にね。電話番号を交換してたので、いろいろとお話をさせていただきましたけども」と振り返った山本氏。引退を発表する数日前には、石川本人から電話で事前に報告を受けていたという。
石川については、「本当に小さい体でしたけども」としながらも、「やっぱりケガしない投げ方してるんですよ」と評価。「出力が低いからとかではなく、あの小さい体で小さい頃からずっとピッチャーをやってきて、大きなケガしてない。これは立派だった」とたたえた。
続けて、「彼の素晴らしかったところって、ボールのキレ、手を走らすところや“ライン”をつくるところが、全部理にかなってる」と分析。なかでも「特にアウトコースの真っすぐ。非常にコントロールが良かった」と、精度の高い直球を印象に挙げた。
さらに「小さい体なんですけども、バッター攻める気持ちがすごくあって」とマウンド上での姿勢にも言及し、「この辺がやっぱり長くやれた要因じゃないかな」と語っていた。
【編集部MEMO】
プロ野球生活32年、50歳まで現役を続けた山本昌氏。NPB史上初となる50代での登板など、投手として数々の最年長記録を保持している。自身が現役を長く続けることができた理由として、YouTubeチャンネル『上原浩治の雑談魂』にゲスト出演した際には、「工藤(公康)さんの存在も大きかった」「あの人が長くやったんで、僕はその獣道を後ろから歩いて、気づいたら45歳」「それまで『球界最年長』と言われないんで、注目されないんですよ」などと語っていた。