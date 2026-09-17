元プロ野球選手で野球解説者の山本昌氏が14日、YouTubeチャンネル『【東海テレビ公式】ドラHOTpress』で公開された動画「山本昌&山崎武司 プロ野球 やまやま話『お疲れ様でした! 石川雅規投手引退』」に出演。今季限りでの現役引退を表明したヤクルト・石川雅規のすごさについて語った。

山本昌氏

石川雅規の投球を山本昌氏が分析「やっぱりケガしない投げ方してるんですよ」

石川との交流を「自主トレも一緒にね。電話番号を交換してたので、いろいろとお話をさせていただきましたけども」と振り返った山本氏。引退を発表する数日前には、石川本人から電話で事前に報告を受けていたという。

石川については、「本当に小さい体でしたけども」としながらも、「やっぱりケガしない投げ方してるんですよ」と評価。「出力が低いからとかではなく、あの小さい体で小さい頃からずっとピッチャーをやってきて、大きなケガしてない。これは立派だった」とたたえた。

続けて、「彼の素晴らしかったところって、ボールのキレ、手を走らすところや“ライン”をつくるところが、全部理にかなってる」と分析。なかでも「特にアウトコースの真っすぐ。非常にコントロールが良かった」と、精度の高い直球を印象に挙げた。

さらに「小さい体なんですけども、バッター攻める気持ちがすごくあって」とマウンド上での姿勢にも言及し、「この辺がやっぱり長くやれた要因じゃないかな」と語っていた。