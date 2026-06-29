東急グループは29日、「GREEN×EXPO 2027」(2027年国際園芸博覧会)に向けて、特別企画列車「GREEN LIFESTYLE TRAIN」を7月14日から順次運行すると発表した。東横線・東急新横浜線、田園都市線、目黒線・東急新横浜線で各1編成、計3編成を運行する。

特別企画列車「GREEN LIFESTYLE TRAIN」車両デザインイメージ

「GREEN LIFESTYLE TRAIN」は、東急グループが「GREEN×EXPO 2027」(横浜市で2027年3月から開催)に出展する施設「とうきゅうグループ館」をモチーフにした特別企画列車。東急グループと、同じく出展・参画を予定する企業・団体が、各出展施設などの認知度向上と機運醸成を図る目的で運行する。2027年9月の閉幕まで運行を予定している。

外観ラッピングは、「とうきゅうグループ館」の出展テーマ「GREEN LIFESTYLE 2050 “種から育み、つながる未来”」をモチーフに、自然と共生する未来への期待感を表現したデザインとする。車内掲出物も「とうきゅうグループ館」や協賛企業・団体の出展施設を紹介する内容とし、車両全体を博覧会関連のビジュアルで展開する。運行期間中、一定期間ごとに車内掲出物を変更し、時期に応じた情報を発信する。

運行開始に合わせ、「とうきゅうグループ館」のイメージキャラクター「みらいだね」も誕生した。「とうきゅうグループ館」の建物をモチーフに、出展テーマの一部である「種から育み、つながる未来」から名付づられたキャラクターで、列車の外観ラッピングや車内掲出物にも登場する。「GREEN LIFESTYLE TRAIN」に掲出するヘッドマークは、鮮やかな花々と「みらいだね」を組み合わせたデザインとした。

ヘッドマークイメージ

車内全体を博覧会関連のビジュアルでジャックする

東横線・東急新横浜線の列車は4103編成(10両編成)を使用し、7月14日から運行予定。相鉄線、東急新横浜線・東横線、東京メトロ副都心線、東武東上線、みなとみらい線、西武池袋線などで運行する。田園都市線の列車は2133編成(10両編成)を使用し、7月20日から田園都市線、東京メトロ半蔵門線、東武伊勢崎線・日光線で運行。目黒線・東急新横浜線の列車は3123編成(8両編成)を使用し、8月3日から相鉄線、東急新横浜線・目黒線、東京メトロ南北線、埼玉高速鉄道埼玉スタジアム線、都営三田線で運行する。