東急グループは2027年3～9月開催の「GREEN×EXPO 2027」(2027年国際園芸博覧会)に向け、出展施設「とうきゅうグループ館」をモチーフにしたラッピング電車「GREEN LIFESTYLE TRAIN」を運行する。1編成目は7月14日から東横線・東急新横浜線で運行をスタート。前日の7月13日に車両お披露目・撮影会を行い、1編成目の外観・内装を公開した。

「GREEN LIFESTYLE TRAIN」の1編成目は5050系4103編成を使用し、車体をラッピング。前面の赤帯の下にヘッドマークを掲出しており、「GREEN×EXPO 2027」の象徴でもある花々を色鮮やかにあしらった。その横から顔をのぞかせる「みらいだね」(「とうきゅうグループ館」イメージキャラクター)も特徴的なデザインとなっている。

側面は車体の上半分にラッピングを実施。「とうきゅうグループ館」のテーマ「GREEN LIFESTYLE 2050 “種から育み、つながる未来”」をモチーフに、自然と共生する未来への期待感を醸成するデザインを設定した。青空と緑豊かな背景に、花と「みらいだね」を組み合わせている。車体ラッピングで博覧会会場へのアクセスも案内。会期中、東急線から会場へ向かう場合は南町田グランベリーパーク駅(田園都市線)で下車し、シャトルバスに乗換えとなる。

内装は「とうきゅうグループ館」および協賛企業・団体の広告でジャック。掲示の一部で会場最寄り駅の案内も行う。取材時点では、「とうきゅうグループ館」の出展概要に関する掲示がほとんどだったが、今後は協賛企業・団体の広告も随時掲示予定とのこと。ドア上の「TOQビジョン」でも「GREEN×EXPO 2027」関連の動画広告を放映する。

掲示の一部で「とうきゅうグループ館」の建物イメージを解説している。「一人一人の行動が、やがて大きな変化を生む」とのメッセージを込め、上空から見たときに異なる植物の種が寄り添い、未来へつながる姿を表現。屋根は来場者の目線まで近づけた膜屋根を採用し、やわらかな光を取り込みながら人々をやさしく包み込む空間をイメージしている。

「とうきゅうグループ館」の建物をモチーフに、出展テーマを表現したイメージキャラクターが、今回のラッピングや車内掲示の随所に登場する「みらいだね」となる。親しみやすい表情とやわらかな雰囲気で、小さなこどもから大人まで皆に愛される存在となることをめざし、博覧会の魅力を発信していくという。

東横線・東急新横浜線を走る5050系4103編成の先頭車両に掲出する広告は今後、協賛企業・団体の竹中グループ(1号車)、UR都市機構(独立行政法人都市再生機構・10号車)の広告に変更予定。田園都市線のラッピング電車は、先頭車両に明治安田生命の広告を掲示する予定だという。目黒線・東急新横浜線を走るラッピング電車は先頭車両も東急グループの掲示を行うが、協賛企業・団体が新たに加われば随時変更する可能性があるとのことだった。

7月13日に行われた車両お披露目・撮影会の中で、「GREEN LIFESTYLE TRAIN」に関して、東急社長室広報グループ広報企画担当の大石敬介氏から説明があった。このラッピング電車は、開催前から「GREEN×EXPO 2027」の機運醸成を図るとともに、東急グループが出展する「とうきゅうグループ館」の認知拡大を目的にラッピングを行ったという。名称の「GREEN」には、花・緑にとどまらず、持続可能な社会や、環境と調和した社会の実現への思い、「LIFESTYLE」には一人一人の暮らし方や選択が未来につながるとの考えが込められている。

車内掲示はつねに最新の情報を提供できるように、複数回の差替えを予定している。「『GREEN LIFESTYLE TRAIN』への乗車を機に、実際に行ってみたい、会期中に行ってみた、という形につながればうれしく思います」と大石氏は述べた。

「とうきゅうグループ館」を担当する東急社長室政策グループ課長の千葉剛友氏からも説明があった。グループスローガンに「美しい時代へ」を掲げ、さまざまな事業を行う東急グループとして、「GREEN×EXPO 2027」全体のテーマである「幸せを創る明日の風景」に賛同し、出展を決定。具体的な出展内容は未定だが、「美しい時代へ」をメッセージとして発信しつつ、2050年のまちづくりについて共創体験の場を提供していくとのことだった。

「GREEN LIFESTYLE TRAIN」は1編成目の東横線・東急新横浜線に続き、2編成目として田園都市線の2020系2133編成にラッピングを行い、7月20日に運行開始する予定。目黒線・東急新横浜線でも3020系3123編成にラッピングを施し、8月3日から運行開始を予定している。2020系と3020系のヘッドマークは5050系と異なり、鮮やかな花々の上から「みらいだね」が大きく顔を出すようなデザインに。各編成とも相互直通運転を行う他社線にも乗り入れ、「GREEN×EXPO 2027」が終了する2027年9月26日まで運行予定となっている。