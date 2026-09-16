NHKは16日、大みそか恒例の『第77回NHK紅白歌合戦』を、12月31日に東京・渋谷のNHKホールで開催すると発表した。放送時間は19時20分から23時45分まで、総合、BSP4K、BS8K、NHK AMで。前半は19時20分から20時55分、後半は21時から23時45分までとなる。

NHKホール

NHKホールでの観覧は入場無料で、10月1日11時から専用の申し込みサイトでWEBによる募集を開始予定。締め切りは同15日23時59分を予定している。

また、これとは別に、「NHK ONE」のアカウントを登録している世帯を対象とした観覧募集も計画しているという。

「NHK ONE」では同時・見逃し配信、「NHK ONE らじる★らじる」では同時・聴き逃し配信を予定している。

出場者については、決定次第、放送やホームページなどで発表される。