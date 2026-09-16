俳優の林遣都が主演を務めるオリジナル朗読劇『春、君と逢えたら』が、20日から22日までの3日間、FODのPPVでライブ配信される。林の相手役をフジテレビの佐久間みなみ、堤礼実、井上清華アナウンサーが日替わりで務める。

本作は、2005年の東京・笹塚を舞台に、偶然の出会いから始まった男女の20年以上にわたる記憶と再生を描く、切なくも温かなラブストーリー。

演出は『教場』シリーズや『Dr.コトー診療所』シリーズなどを手がけた中江功氏、脚本はその妻で、NHK連続テレビ小説『スカーレット』、『#リモラブ ～普通の恋は邪道～』『世界は3で出来ている』など、林の出演作も手がけてきた水橋文美江氏が務める。

林の相手役となる同じ役を3人のアナウンサーがそれぞれの個性で演じ、朗読劇ならではの表現で物語を届ける。

20日は林と佐久間アナ、21日は林と堤アナ、22日は林と井上アナが出演。いずれも18時にLIVE配信を開始し、18時30分に開演する。

さらに各公演の終了後には、演出・キャストによる約15分間のアフタートークも予定。舞台を終えた直後だからこそ語れる作品への思いや制作秘話、舞台裏のエピソードなどが明かされる。

見逃し配信は準備が整い次第、10月6日23時59分まで。視聴チケットは1公演3,500円、3日間通し券は9,000円で、16日正午から10月6日21時まで販売される。