横須賀市は、2026年10月10日(土)に横須賀モアーズシティにて、オンライン麻雀ゲーム『雀魂』を使用した「雀魂体験会」を開催する。

本イベントは、近年eスポーツや頭脳競技として注目を集める麻雀を、新たな学びのきっかけとして提供することを目的としている。「雀魂体験会」には、ゲストに浅見真紀プロと新井啓文プロを迎え、初心者向けのティーチングとプロ雀士との対局で、麻雀の楽しさを体感できる。豪華景品が当たるくじ引きも用意されているので、ぜひ家族・友人と参加しよう。

■1.イベント概要

開催日：2026年10月10日(土) 11時00分～15時30分

会場：横須賀モアーズシティ(8F サンパティオ)

■2.プロ雀士と楽しむ「雀魂体験会」について

オンライン麻雀ゲーム『雀魂』を活用し、麻雀初心者でも気軽に参加できる体験会を実施。当日は、プロ雀士2名をゲストに迎え、ルールや考え方を解説する初心者向けティーチングに加え、プロ雀士との真剣勝負(ガチ対局コーナー)も実施予定。

麻雀が持つ「戦略性」「思考力」「コミュニケーション性」といった魅力を、eスポーツ・頭脳競技という新しい切り口で体感できる内容となっている(観覧自由／参加費無料)。

初心者向け体験コーナー

一局完結型で気軽に参加できる体験コーナー。プロ雀士の解説を受けながら、実際に対局を行い、基本操作や打ち方の流れを体験できる。

内容：一局戦

参加方法：事前申し込み不要(当日受付)

講師：

・午前回(11時～12時30分) 新井啓文プロ

・午後回(14時～15時30分) 浅見真紀プロ

※12時30分～14時00分はフリー体験台として楽しめる。

上級者向けガチ対局コーナー

東風戦形式による本格的な対局コーナー。プロ雀士と直接対局し、実戦を通じて自身の実力を試すことができる。

参加方法：事前申し込み必須

ゲスト：

・午前回(11時～13時00分) 浅見真紀プロ

・午後回(13時30分～15時30分) 新井啓文プロ

対戦方法・ルール：申し込み状況を踏まえて決定

申し込み方法：

プロ雀士との対局を希望する場合は、申込フォームから申込む。

締め切り：2026年9月27日(日)まで。応募者多数の場合は市内在住者を優先。