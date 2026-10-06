SkaaiワンマンにJody Fontaineがゲストライブ出演決定、Bonbero、Sieroら客演も

11月6日（金）に東京・渋谷WWW Xで開催されるSkaaiのワンマンライブ「WWW presents Skaai『BOSS』」のゲストライブおよび客演アーティストが発表された。

ゲストライブには、米・ベイエリア発のヒップホップ・コレクティブ、「AG Club」の元メンバー、Jody Fontaineが出演決定。Coachellaなどの大型フェスで観客を沸かせてきた同グループの中心メンバーで、今年6月にはソロ作品『Thank You, Goodnight.』を発表するなど、ソロでも表現の幅を広げている。

さらに、Skaaiのステージを彩る客演アーティストも発表。緻密な高速ラップと巧みなワードセンスを武器にするBonbero、愛嬌のあるキャラクターと歌心が魅力のFlowerboi Take、作詞・作曲からプロデュースまで手がけ、感情を剥き出しにするライブが特徴のotuyyuto、ワンマン公演の即完や「Starlight」で注目を集める新鋭Sieroが参加する。ゲストライブを披露するJody Fontaineも客演に加わり、Skaaiとの共演を繰り広げる。

本公演は、新EP『BOSS』のリリースを記念して開催。ここ数年、バンドセットでのライブパフォーマンスを磨き上げてきたSkaaiが、国内外のゲストを迎えてステージを届ける。あわせて、新EP『BOSS』のリリース日が10月14日（水）に決定。新作の発表を経て迎える今回のワンマンは、Skaaiの現在地を体感できる一夜となる。チケットは現在、イープラスにて一般発売中。

＜ライブ情報＞

WWW presents Skaai『BOSS』

2026年11月6日（金）東京・渋谷WWW X

OPEN / START：19:00 / 20:00

ADV. / DOOR：¥4,500 / ¥5,000（ドリンク別）

LIVE：

Skaai

GUEST LIVE：

Jody Fontaine（ex-AG Club）

FEATURED ARTIST：

Bonbero

Flowerboi Take

Jody Fontaine（ex-AG Club）

otuyyuto

Siero

チケット：⁠https://eplus.jp/skaai/

公演詳細：⁠https://www-shibuya.jp/schedule/020086.php

お問い合わせ：WWW X 03-5458-7688