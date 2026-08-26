Mリーグ機構は、2026年9月14日(月)より開幕する「Mリーグ2026-27シーズン(以下Mリーグ2026-27)」、レギュラーシーズンの試合日程を発表した。

「Mリーグ」は、競技麻雀の普及と発展を目的として、2018年7月17日に発足。9シーズン目となる「Mリーグ2026-27」は2026年6月に行われたドラフト会議および契約更改を経て、参加10チームが各4名の所属選手との契約を締結した。総勢40名のMリーガーによる熱い戦いが、9月14日(月)より開幕する。

今シーズンも「セミファイナル制」を採用。レギュラーシーズンは2026年9月14日(月)から2027年3月2日(火)までの期間にわたり、各チーム120試合、全300試合が実施される。

また、「Mリーグ2026-27」も引き続き、2卓同時開催方式で開催。2026年9月21日(月)から2026年12月25日(金)までのすべての試合日で、各卓2試合ずつ、計4試合を実施する。セミファイナルシリーズでは、レギュラーシーズン上位6チームが進出し、各チーム20試合(全30試合)を実施。続くファイナルシリーズでは、セミファイナル上位4チームにより、各チーム16試合(全16試合)が行われ、優勝チームが決定する。

2026年9月14日(月)より開催となる「Mリーグ2026-27」に注目したい。