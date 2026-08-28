Mリーグ機構は、「Mリーグ2026-27パブリックビューイング」を2026年9月14日(月)に、ベルサール汐留にて開催することを発表した。

観戦チケットは、2026年9月1日(火)正午よりサポーター先行販売、2026年9月3日(木)正午より一般販売を開始。いずれも先着順での販売となる。

本イベントでは、Mリーグ2026-27シーズンの開幕戦を大型スクリーンで観戦できるほか、同日同会場にて開幕式も実施される。また、来場者全員に、チーム応援用のバルーンがプレゼントされる。

■「Mリーグ2026-27開幕式・パブリックビューイング」開催概要

会場：ベルサール汐留

開催日程：2026年9月14日(月)

開催時間：開場16時30分／開幕式17時30分／試合開始19時(23時ごろ終了予定)

対戦チーム：EARTH JETS・KONAMI麻雀格闘倶楽部・渋谷ABEMAS・U-NEXT Pirates

会場解説：決定次第、「Mリーグ」公式Xにて発表

チケット金額：10,000円(税込) ※バルーン付

チケット販売枚数：650席 ※全席自由席

イベント内容：試合観戦(パブリックビューイング)、試合開始前に同会場にてMリーグ2026-27の開幕式が実施される。

チケット販売期間：サポーター先行販売は2026年9月1日(火)12時(正午)より、一般販売は2026年9月3日(木)12時(正午)より販売開始(いずれも先着順)。