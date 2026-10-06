Zilqy・Annaが語る、「暴動の誕生」、魂を削ったヘヴィなサウンドを発信する理由

「日本発 Global All-Female Metal Band」を掲げ、欧米をはじめとする世界のメタルシーンへ挑むZilqyが、1stフルアルバム『Birth of Riot』を10月7日にリリースする。多くの楽曲で描かれるのは、恐怖や葛藤、孤独と向き合いながらも、自らの意思で未来を選び取ろうとする人間の姿。今回のインタビューでは全作詞を手がけるAnna（Vo）に、アルバムタイトルに込めた意味や各曲に込められたメッセージを通じて、彼女のアイデンティティやほかのモダンメタルバンドとは一線を画するZilqyの個性について語ってもらった。

ーZilqyが1st EP『Vacant Throne』を発表してから、まもなく1年が経とうとしています。

私たちの情報がリリースされたのが去年の9月中旬でしたし、デビューが11月だったので、ここまであっという間ですね。そもそも「Zilqyに加入しませんか？」とお誘いいただいたのが2年前の6月で、正式に加入したのが1年前の2月。そこからもずいぶん経ちましたが、ここまで駆け足だった気がします。

ーAnnaさんはZilqyで表現しているようなラウドな音楽に、普段から接していたんでしょうか。

Zilqyに入る前までのプロジェクトはラウドな音楽ではなかったんですけど、実は自分の好きな音楽の一部ではあって。学生の頃、軽音部で組んだバンドで初めてカバーしたのがリンキン・パークで、私はチェスター（・ベニントン）役をやっていたんです。あとは、パラモアとかフー・ファイターズとか、そのへんもよく聴いていたので、そこまで遠いジャンルだったわけではないんです。

ーなるほど。Annaさんが歌うメロディラインからはそのあたりのオルタナティヴ・ロックの香りが感じられたので、今のお話を聞いて納得しました。いい意味で、あまり日本人が考えなさそうなメロディというか。

自分も主に洋楽ばかり聴いて育ったというのもあるのかもしれないですけど、音楽の制作で入っていただいているToshi-Fjという方もアメリカにずっと住んでいたミュージシャンで、彼もすごく洋楽チックなメロディラインを作る方ですし、メンバーも垣根を越えたインターナショナルな音楽シーンで戦っていきたいという強い思いなども、メロディに影響しているのかもしれないです。

ー歌う内容に関してはいかがですか？ 海外のロックバンドは日常的なことを歌いつつ、日本よりもストレートに世相を切ったり社会に踏み込んだテーマを歌ったりすることが多いじゃないですか。

確かに自分にとって社会について歌うことって、わりと日常に近いものなんじゃないかなと思っていて。自分の中では歌詞を書く際のパターンが2つあって、ひとつは自分の日常に影響するような、自分の中でモヤモヤする社会状況や不安だったり、そういった恐怖心だったりを歌うこと。そして、もうひとつは完全にフィクションに振り切った歌詞が多いですね。

ー今回の1stアルバム『Birth of Riot』には、前者のような歌詞が多い印象があります。

そうですね。メッセージ性というわけではないのかもしれないですけど、ちょうどこのアルバムを作っていた2026年前半は、今まで自分が生まれてから……9.11の同時多発テロとかリーマンショックとか、ああいった出来事以来、世界情勢がすごく揺れたというか。ドゥームズデイ・クロック（世界終末時計）ってあるじゃないですか。2026年の頭に85秒と、世界の終末にもっとも近付いたというのを目にして、そのときに感じた不安が個人的にすごく大きかったので、1stアルバムはそっちに寄ったのかもしれないです。

ーそういうテーマで歌詞を書きたいということを、メンバーの皆さんとは事前に共有したんでしょうか。

1st EPのときは曲が上がってきたタイミングで、歌詞のテーマについて相談することもあったんですけど、今回は内容に関してメンバーが一任してくれました。ここまで作詞活動をすること自体、Zilqyが初めてなんですよ。なので、まだ手探りな状態ではあるんですが、「こういったことを歌いたい」っていうテーマは実は結構あるほうなのかもしれませんし、それを作詞を通して表現させてもらえるバンドに出会えたのはすごくありがたいなと思います。

ー自分の置かれている環境の変化と世界情勢の変化が、たまたま重なった。

ずっと平和だと信じてきた中で、いきなりイランでの戦争が始まったりと、その平和が脅かされたときに覚えた感情をぶつけたところもありますし。そう考えると、すごく稀なタイミングでしたね。

ーもちろん、この10数年の間にも世界中のどこかで、戦争やそれに近い争いは起きていましたが、日本に住んでいるとやや現実離れしていて、身近なものとして捉えることができない人も多かった。ただ、この1年くらいの世界情勢が自分の日常生活に直接影響することも増えてきた。いよいよ他人事じゃいられない、目を背けることができないという状況になった今、そこで感じたことを言葉として残したい、表現したいと思うことは、アーティストとしてすごく正しい感覚なんじゃないかと、個人的には思っています。

正直なところ、まだ自分の歌詞に対して自信が持てていないところも多いんですけど、今の言葉はすごく心強いというか、自信にも繋がりました。ありがとうございます。

ー実際、今作の歌詞を今の自分と重ねて読むことで、すごく響くものがありました。まず何より、この『Birth of Riot』というタイトルがすべてを物語っていますものね。

そうですね。今回、この『Birth of Riot』というタイトルは日本における学生運動とか、1960年代から70年代にかけて世界中で起こったさまざまな革命的な動きを意識したところがありまして。今までの日本ってすごく平和な国であり、でも平和だからこその同調圧力によって自分の気持ちを素直に表現しにくい国でもあるよな、と思うことも多いじゃないですか。

たとえば、自分はOLとして会社で働いていたことがあるんですが、周りの同調圧力がすごくて上司に自分の気持ちをぶつけにくかった。そういう小さなスケールの話から、世界情勢的な大きなスケールの話まで、内に込めてしまいがちな気持ちを爆発させてあげたいなというのが、『Birth of Riot』というタイトルに込められています。直訳すると「暴動の誕生」という表現になりますが、それは決して乱暴になれということではなく、このアルバムを通して感情を爆発させて、スカッとしてほしいなという意味なんです。

ーロックファンは自己を解放することに関して、より意識的だと思います。ただ、最近はそれすらも行きすぎてしまい、たとえば大きなフェス会場でライブ中、周りと違った動きをしていると槍玉に挙げられてしまうこともある。特に昨今は、SNSを通じてすべてが可視化される時代だからこそ、それがよりエスカレートしてしまうという、なんとも言えない気持ち悪さをみんな常に抱えている。そんな人たちにとって『Birth of Riot』は、がんじがらめの生き方から解放されるためのヒントになるんじゃないかと思います。

まさにおっしゃる通りだと思います。Zilqyのメンバーは各々キャリアがあって、初めて組んだバンドでデビューしたわけではないじゃないですか。きっとみんな、いろいろ悔しさやもどかしさを抱えて集まったメンバーで、過去の経験から生じた不完全燃焼のエネルギーを使って、魂を削るようなヘヴィなサウンドを発信して自分たちもスカッとしたい。そういう意味では今おっしゃっていた話は我々にも当てはまるのかなと、改めて感じました。

ー人によっては、そういう悔しさをちょっと泥臭く感じて避けてしまうこともあるけど、Zilqyはそれをスタイリッシュに表現しているから、スッと入ってきて共感しやすいんです。

ありがとうございます。今はSNSの普及によって、自分が見たいものだけを見れる、選べる時代になっているので、そういったところからシャットアウトしてしまいがちじゃないですか。かといって、「もっと世界の裏側の情勢に目を向けろ」と乱暴に言うのも違う。そこでの共感性をどうやってもっと出していくかは自分の中でも大きな課題だったので、そう言っていただけてすごく嬉しいです。このアルバムをきっかけに、聴いた皆さんにとって何かしらの気づきに繋がったらいいなと思います。

ーここからは具体的に1曲1曲の歌詞について、お話を伺っていきます。「World's End」は先ほどおっしゃった今の世界情勢に対して感じる恐怖や、固定観念によって人々が分断されていく世界への問いがテーマとなっています。

これはすごく日本人的な考え方だと思うんですけど、私が個人的にいいなと感じているのが「なんとかなる」みたいな捉え方。それに私自身、何度も救われてきましたが、あるとき「もしそれがなんとかならなかったら、どうする」という恐怖に陥ってしまったことがあって。まさに先ほどお話したドゥームズデイ・クロックがきっかけで、そこにイラン戦争が重なり……たとえば、原油が高騰するから生活にたくさん支障が出るかもしれません、飛行機もそんなに世界に飛べなくなるかもしれませんとか、そういったニュースがドゥームズデイ・クロックの残り85秒と相まって、こんなに世界の終末に近づいている事実がすごいショックだったんです。もちろん、それでも「なんとかなる」とは思う気持ちもあるにはあるんですが……「World's End」の中に〈Beyond the world's end（世界の終わりのその先で）〉というフレーズがあるんですけど、何かが一回終わりを迎えたら、それって新しい始まりということじゃないですか。多分ドゥームズデイ・クロックが限りなくゼロに近づいたとしても、また新しい秩序を見つけるために世界は動いていくだろうっていうことは、なんとなく想像できる。「World's End」という曲は一見悲観的に映るかもしれないけど、実はそこまで悲観的ではなく、「その先もまだある」というポジティブな歌でもあるんです。この曲自体、イントロのギターリフがメジャーキーだし、サビの開けるようなメロディの感じも含めて、ネガティブ寄りのワードをチョイスした歌詞との対比を楽しんでいただけたらと思います。

ー「World's End」に続く「RUN」も、他者から押し付けられた評価を鵜呑みにするのではなく、自分で選択していくことの大切さが伝わる歌詞です。先ほどの同調圧力の話もそうですが、本来なら人それぞれ違って当たり前の価値観を、今は均一化しようとするような風潮もあるじゃないですか。それは音楽の世界も一緒で、ひとつがバズったら、以降は「それが正解」と見なされてしまう空気が漂っている。この「RUN」は、その風潮に対するアンチテーゼでもあるのかなと感じました。

おっしゃるとおりで、端的に言えば「みんな違って、みんないい」ということなんですけど、「RUN」や8曲目の「Misfit Toys」では「前へならえ」の日本社会の中で浮いてしまうというか、周りになかなか溶け込めない人……まさに自分がそういう人間だったんですけど、そんな過去の自分や同じような境遇の人たちに向けて「そのままでいいんだよ」と伝えたい、という思いが込められています。

ー「RUN」は〈「お前にゃ無理だ」って〉から始まる日本語詞のパートを読んでいるだけでも、胸が苦しくなります。

私もZilqyへの加入を迷っていたとき、ずっと頭を過っていたのは「あなたにはフロントマンは務まらないよ。無理だよ」と周りの人にたくさん言われた言葉でした。結局、お話をいただいてから9カ月くらい、バンド加入の決意を躊躇したんですよ。そういったことが自信のなさに繋がって、「自分にはおそらく才能も素質もないんだ」と信じ込んでしまった。でも、メンバーやプロデューサーやチームスタッフが「Annaにやってもらいたい」と、しつこいぐらいに何度も誘ってくれて。それがちょっとずつ、閉ざしていた殻を破るきっかけになりました。「Misfit Toys」に出てくる〈dead end（行き止まり）〉という言葉も、まさに殻の中に閉じこもっていた状態の自分を指していて、才能も資質もない自分なりに、自分の思う完璧に近づいていきたいっていう思いの表れかもしれないです。

ーロックって本来はそういう弱者に向けて光を当てたり、正しい方向に導いてくれたりするものだったはずですよね。でも、昨今はひとつになることを重要視しすぎてしまい、その輪に入っていけない人たちが隅に追いやられてしまいそうにもなっている。それをZilqyは2026年に、再び弱き者たちに向けて手を差し伸べようとしているのかなと思いました。

それはあると思います。私の中のロックって嫌なことを避けるのではなく、真正面から全力でぶつかっていくことなんですよね。自分のパーソナリティがもともとそっち寄りなので、今まで積極的にやってこなかったヘヴィな音楽ジャンルも、Zilqyで初めてちゃんとやってみたら、すごく自分の性格とマッチしていると感じましたし。もし、今のトレンドが表面的な幸せを歌うもの中心なのだとしたら、自分はそことは逆を進みたいと思ってしまう天邪鬼タイプなんでしょうね（笑）。

ー形骸化した権威や秩序を盲目的に受け入れることへの疑念を歌った9曲目「Grotesque Noblesse」も、まさにそういうことを表現していますものね。

これはアルバムの中でも、もっとも暗い曲ですね（笑）。歌詞の内容的には、もともとアメリカの政治情勢……大統領暗殺未遂事件だったり、2020年の”Black Lives Matter”をモチーフに、そこから広げていったものなんです。ある程度凝り固まってしまった世界の中で変化を起こすことって、難しいじゃないですか。個人的にも、変化って億劫だし怖いと感じてしまうし。でも、この社会が今のままだと、窮屈さや世知辛さがより膨大化していくんじゃないかという不安もある。今回の『Birth of Riot』って「今がこのままでいいとは思えない」という不安や不満に対して、何かしらの変化を起こすきっかけを与えたいという意図が込められているので、「Grotesque Noblesse」はアルバムの中でも一番表現がえげつないかもしれないけど、即効性は強いんじゃないかと思っています。

ー昨今は時短を重要視することで、余計なことはしない、余計な経験はできればしたくないという風潮がある。そこを重視している人間にとっては、『Birth of Riot』で歌われていることの多くはめちゃくちゃ刺激的に映るかもしれませんね。

そうかもしれませんね。そもそも、音楽をキャリアとして選んでいる時点で、私たちは「いばらの道」を進んでいるわけじゃないですか。もちろん売れたら勝ちではあるものの、実際に売れるバンドはほんのひと握りだし、しなくていい苦労もたくさんすると思う。そういう道を進んで選ぶという時点で、私たちはみんなドMなのかもしれませんね（笑）。

ー5曲目「CAVEAT」では、そうした効率や合理性を優先する社会に対する違和感が描かれていますよね。

「CAVEAT」に関しては、ちょっと社会学的な言葉になってしまうんですけど、加速主義という考え方がありまして。この資本主義の中で日常生活を送っていると、富裕層だけが簡単に儲かる仕組みになっていて、その下にいる者たちは搾取される側になることが多くなったことで、「それって資本主義が終わりに近づいていることなんじゃないか」と述べる学者の方もいらっしゃる。その一方で、資本主義って根底に資本というものがあるわけで、今さら資本を取り除くなんて無秩序なことはできない。なのであれば、資本主義を加速しきってティッピング・ポイント（Tipping Point。転換点、臨界点）を迎え、また新しい世界へ……それこそ「World's End」と近いものがあるんですけど、ティッピング・ポイントという”World's End（世界の終末）”まで加速しきっちゃえというのが加速主義の原理なわけです。

ーなるほど。

私自身は、効率や合理性を優先して便利な時代に進むことは、必ずしも賛成ではなくて。意外と自分はアナログ派なんですよ。たとえば、周りがiPadでメモをとるところ、私はいまだにペンとノートを使っていますし。便利さの追求によって失われるものへの懸念や、加速する技術発展に対しての恐怖心もあわせて、「CAVEAT」では描かれています。

ーここまでお話を聞いて感じたことですが、Annaさんにとって「Riot」というワードは文字どおり「革命」という意味もあると思いますが、それと表裏一体で「恐怖」という意味も持っているのかなと思いました。

ああ、なるほど。きっと60〜70年代、世界の変革期と向き合っていた先人の方々は変化に対してワクワクしながらも、同じくらい恐怖も感じていたんじゃないかな。だって、その変化は必ずしもよい方向に転ぶとは限らないわけですし。もちろん、生きていくうえで変化をしないものなんてないですし、時間が過ぎていく中で楽しみなこともあれば怖いこともある。ただ、この2026年初頭は本当に怖いなと感じることが多い期間だったので、その感覚や思いが「Riot」と表裏一体になっているというのは、今言われて初めて気づきました。

ーその恐怖と向き合いながら、前へ一歩踏み出すための勇気を与えてくれる。それがこのアルバムなのかなとも思いました。

確かに、恐怖を勇気に変えるっていうのは、まさにおっしゃるとおりかもしれないです。表裏一体だからこそ、見る角度が違えば人によっては恐怖に感じてしまう。だったら『Birth of Riot』はその恐怖を払拭できるように、リスナーの皆さんの背中をちょっとでも押せるようなアルバムになれたらいいなと思っています。

＜リリース情報＞

Zilqy

『Birth of Riot』

2026年10月7日発売

＜ライブ情報＞

Zilqy Tour 2026「Birth of Riot」

10月11日（日）千葉 柏 PALOOZA

10月12日（祝）宮城 仙台 LIVE & CLUB MACANA

10月24日（土）兵庫 神戸 VARIT.

10月25日（日）愛知 名古屋 ell. FITS ALL

11月14日（土）福岡 福岡 INSA

11月15日（日）福岡 福岡 INSA

11月28日（土）大阪 OSAKA MUSE

TOUR FINAL

2026年12月16日（水）東京 Zepp Shinjuku（TOKYO）