坂口健太郎が主演を務め、イ・ジュンギらアジア各地のスターが出演するフジテレビ系連続ドラマ『kiDnap GAME』(10月6日スタート、毎週火曜21:00～ ※初回15分拡大)。坂口とイ・ジュンギの強い眼差しを捉えたポスタービジュアルが公開された。

本作は、香港、韓国のパートナー会社とともに、日本と海外複数都市で撮影が行われ、9月16日時点で28の国と地域で同時放送・配信が決定している大型プロジェクトドラマ。

坂口、イ・ジュンギのほか、台北からアリス・クー、香港からスタンリー・ヤウ、シンガポールからキャリー・ウォン、マニラからジョエル・トーレ、バンコクからプレーオ・ナルポーンカモン・チャイセーンが出演。日本からも桜井ユキ、岡崎紗絵、満島真之介、笠松将、山崎竜太郎、マキタスポーツ、尾野真千子らが顔をそろえる。

物語は、東京、ソウル、台湾、シンガポール、マニラ、バンコク、那覇のアジア7都市で、同時多発誘拐事件が発生するところから始まる。

被害者の家族のもとに届くのは、「kiDnap GAMEにエントリーされました。愛する人を救うために、どこまでできますか？救われるのは一人だけ」というメール。ゲームの出場者にはそれぞれ異なる指令が出され、大切な人を救うため、ほかの出場者より先にクリアしなければならない。

国籍も経歴も宗教も異なる7人は、なぜゲームの出場者に選ばれたのか。誰がこのサバイバルゲームを主催し、何を目的としているのか。“命懸け”のゲームが展開されていく。

坂口健太郎とイ・ジュンギ、仲間か敵か

坂口が演じる主人公は、妻・沙織を何者かに誘拐された刑事・新出敏郎。一方、イ・ジュンギが演じる外科医のハン・キジュも、娘を何者かに誘拐されてしまう。

2人のもとにも「kiDnap GAME」への参加を告げるメールが届き、それぞれ大切な人を取り戻すためゲームに身を投じることになる。

しかし、助かるのは一人だけ。新出とキジュは黒幕にたどり着き、ゲームを止めることができるのか。そして2人は仲間となるのか、それとも敵になるのか――。

公開されたポスタービジュアルには、「愛する人を救うために、どこまでできますか?」というコピーとともに、新出とキジュがそれぞれ強い眼差しを浮かべる姿を配置。

その下には国内外のキャスト陣も並び、それぞれ異なる表情を見せることで、作品の緊迫した世界観を表現している。