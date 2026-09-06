10月6日にスタートするフジテレビ系連続ドラマ『kiDnap GAME』(毎週火曜21:00～ ※初回15分拡大)の本予告映像が公開された。さらに、主演の坂口健太郎やイ・ジュンギらアジア各地のスターが登壇するワールドプレミアが、10月2日に開催されることも決定した。

同作は、香港、韓国のパートナー会社とともに日本と海外複数都市で撮影された大型プロジェクトドラマ。9月6日時点で、18の国と地域で同時放送・配信されることが決定している。

「救われるのは一人だけ」アジア7都市で同時誘拐

物語は、東京、ソウル、台湾、シンガポール、マニラ、バンコク、那覇のアジア7都市で、同時多発誘拐事件が発生するところから始まる。

世界中で事件がセンセーショナルに報じられる中、被害者の家族のもとに、「kiDnap GAMEにエントリーされました。愛する人を救うために、どこまでできますか? 救われるのは一人だけ」というメールが届く。

“ゲーム”の出場者にはそれぞれ異なる指令が与えられ、大切な人を救うためには、ほかの出場者より先に指令をクリアしなければならない。

国籍も経歴も宗教も異なる7人は、なぜゲームの出場者に選ばれたのか。主催しているのは誰なのか、その目的は何なのか。極限状態の中で、“命懸け”の「kiDnap GAME」が繰り広げられる。

坂口健太郎の妻、イ・ジュンギの娘が誘拐

公開された本予告では、アジア7都市同時誘拐事件が発生する瞬間が初公開された。

坂口演じる刑事・新出敏郎(にいで・としろう)は、妻・沙織(桜井ユキ)を何者かに誘拐されてしまう。同じ時刻、ソウルではイ・ジュンギ演じる外科医のハン・キジュの娘が誘拐。さらに、アジア各都市でも夫、恋人、孫ら、大切な人が次々と連れ去られていく。

そして、愛する人を奪われた者たちは否応なく「kiDnap GAME」の参加者に。大切な人を救うために、ほかの参加者より先に指令をクリアしなければならず、助かるのはただ一人だという。

新出は黒幕にたどり着き、ゲームを止めることができるのか。そして、同じ境遇に置かれた参加者たちは仲間になるのか、それとも敵になるのか――。そんな物語の行方を映し出す予告編となっている。

坂口健太郎、イ・ジュンギらアジアのスターが集結

本作には坂口、イ・ジュンギのほか、台北からアリス・クー、香港からスタンリー・ヤウ、シンガポールからキャリー・ウォン、マニラからジョエル・トーレ、バンコクからプレーオ・ナルポーンカモン・チャイセーンが出演。

日本からも桜井ユキ、岡崎紗絵、満島真之介、笠松将、山崎竜太郎、マキタスポーツ、尾野真千子らが顔をそろえる。

10月2日に開催されるワールドプレミアには、坂口、岡崎、満島に加え、イ・ジュンギ、アリス・クー、スタンリー・ヤウ、キャリー・ウォン、ジョエル・トーレ、プレーオ・ナルポーンカモン・チャイセーンらが登壇予定。一般招待も随時行われる予定となっている。

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