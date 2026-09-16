ファミリーレストラン「ココス」は9月15日より、「2026 秋のランチメニュー」を提供している。

平日限定のお得なランチメニューに、きのこや牡蠣がコクのあるバター醤油とマッチした和風パスタや、明太子と海老の旨みを楽しめるパスタ、きのこを添えて秋らしく仕上げたココスの看板商品“包み焼きハンバーグ”、トリュフ香るマッシュルームソースで味わうチキンステーキなど、秋らしいメニューが登場。

また、食後にぴったりな「黒みつ白玉バニラ」が、ランチタイム限定のお手頃価格でラインアップされており、いずれも9月15日より、天保山マーケットプレース店および空港店舗を除く全国の「ココス」503店舗で販売される。

牡蠣ときのこのバター醤油パスタランチ

舞茸やぶなしめじを合わせたコクのあるバター醤油ソースのパスタに、旨みのある牡蠣をトッピングした一皿。ミニサラダとスープバーが付いて、価格は1,089円。

ぷりぷり海老と明太子のパスタランチ

濃厚な明太子ソースのパスタにぷりぷりの海老を合わせた一皿。トップに添えられた刻み海苔と爽やかな大葉が風味にアクセントになっている。こちらも、ミニサラダとスープバーが付いて979円。

2種きのことほうれん草の濃厚ビーフシチュー包み焼きハンバーグランチ 110g

メインメニューにスープバーなどが付いたスペシャルランチに、舞茸やぶなしめじとジューシーなハンバーグを、相性抜群の濃厚なビーフシチューでいただく一品が登場。“きのこ”の素揚げとほうれん草は別添えで提供され、ライスまたは石窯パンとスープバーが付いて、価格は1,199円。

きのこクリームのチキンステーキランチ

ジューシーなチキンステーキや温野菜を、ぶなしめじと舞茸が入ったトリュフ香るマッシュルームソースにたっぷり絡めていただくスペシャルランチ。ライスまたは石窯パンとスープバーが付いて、価格は1,199円。

ハンバーグ&牡蠣フライランチ

タルタルソースを添えたジューシーな牡蠣フライと、醤油ベースの甘辛いジャポネギソースでいただく合挽きハンバーグが“あつあつランチセット”に登場。ライスまたは石窯パンとスープバーが付いて、価格は1,089円。

ランチ 黒みつ白玉バニラ

バニラアイスに白玉をトッピングした、食後にぴったりなシンプルなデザート。西表島産と伊江島産の黒糖をブレンドした“黒みつ”が別添えされている。価格は、通常価格よりも44円お得な275円。