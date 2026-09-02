ハンバーガーショップ「ゼッテリア」は9月9日より、「紅はるかお芋フェア」を期間限定で開催する。

本フェアでは、濃厚な甘みとねっとりとした味わいで人気のさつまいも品種“紅はるか”をさまざまな形で楽しむことができる商品5品が登場する。

まずは、紅はるかシロップを使用したシェーキに、紅はるかを使用したソース、口どけの良いホイップ、香ばしくほろ苦いカラメルチップをトッピングしたデザートシェーキ「ホイップ 紅はるかシェーキ」(420円)。まろやかなシェーキ、濃厚な甘みの芋ソース、ホイップが重なり合い、贅沢な味わいを楽しむことができる。

また、シンプルに秋のお芋の味わいを楽しみたい方には、紅はるかシロップを使用した新フレーバー「シェーキ 紅はるか」(Sサイズ250円、Mサイズ340円)がおすすめ。また、紅はるかソースと香ばしくほろ苦いカラメルチップをトッピングした「とろ甘 紅はるかシェーキ」(380円)もラインアップされている。

ワンハンドスイーツには、「紅はるか スイートポテトパイ」(260円)と「ディップチュロ 紅はるか」(290円)が登場。

「紅はるか スイートポテトパイ」(260円)は、紅はるかを使用したさつまいも餡と発酵バター風味のフィリングをサクサク食感のパイ生地で包んだ一品。「ディップチュロ 紅はるか」(290円)は、紅はるかソースをかけたホイップに、表面はサクッと、中はもちもち食感のチュロをディップしていただく一品。いずれも、お芋の濃厚な甘みを手軽に楽しむことができる商品となっている。

いずれも、10月中旬まで一部店舗を除く全国のゼッテリアで販売される。

※「ホイップ 紅はるかシェーキ」「とろ甘 紅はるかシェーキ」「シェーキ 紅はるか」はデリバリー販売には対応していない。また、機器調整により販売していない場合がある。