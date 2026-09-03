パスタ専門店「ジョリーパスタ」は9月3日より、「北イタリア縦断フェア “ヴェネト編”」を開催している。

「北イタリア縦断フェア “ヴェネト編”」では、カニやイカなど多彩な魚介類が獲れる“ヴェネト州”をイメージしたカニやイカを使ったパスタ、焼きリゾットなどが登場する。

まずは、ひと口ごとにカニの旨みを感じられる「カニのクリームソース」(1,639円)が登場。カニの旨みが詰まったクリームソースのパスタに、エビやイカ、アスパラを合わせ、カニのほぐし身ととびっこをトッピング。カニの香りがふわりと鼻に抜ける濃厚なクリームソースと、旨みのあるエビやイカ、フレッシュなアスパラとの相性抜群の一皿となっている。スパークリングワイン「プロセッコ・スプマンテ」とのペアリングがおすすめ。

続いて、ヴェネト州の名物料理「ネーロ・ディ・セッピア(イカスミパスタ)」をジョリーパスタ流にアレンジした「ネーロ・ディ・セッピア ～イカスミとうにのヴェネト風～」(1,529円)。イカスミを使用したソースに柚子胡椒を加えることで、ピリッとした辛さがクセになりつつも上品な味わいに。弾力のあるイカやプチプチのとびっこが食感のアクセントとなり、トッピングのウニをパスタに絡めながら、リッチな味わいのネーロを楽しむことができる。

「カニのアーリオ・オーリオ」(1,419円)は、ソースにもトッピングにもカニのほぐし身を使用した、カニの味わいを存分に堪能できる贅沢な一皿。ガーリックがふわりと香るソースに生クリームを加えることで、カニの旨みが引き立つまろやかな味わいに。エビやイカ、アスパラ、トマト、ほろ苦いルッコラなどの具材とともに、最後まで飽きることなく楽しむことができる。

このほか、カニのほぐし身をふんだんに使用した「カニの焼きリゾット」(649円)や、ヴェネト州発祥の定番ドルチェ「ティラミス」(429円)もラインアップされている。