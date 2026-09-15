セブン‐イレブン・ジャパンは9月14日、クリスマスケーキとオードブル、クリスマスチキン、ワインなど合計約70商品の予約受付を全国のセブン‐イレブン店舗および買い物アプリ「7NOW」で開始した。

セブン‐イレブン クリスマス

今年は、発売開始から30周年の節目を迎えるホールケーキなど、定番ケーキをさらにおいしく仕立てた。人気キャラクターとのコラボケーキに加え、少人数で楽しめる3号(相当)ケーキも充実。好みに合わせて選べるオードブルやアイスをはじめ、定番クリスマスチキンも用意する。

予約は、7NOWまたはセブン‐イレブン店頭で受け付ける。受取期間は12月19日2時00分～12月25日23時59分。いずれも数量限定で、なくなり次第終了となる。予約受付期間や受取日は商品によって異なるほか、地域により一部商品の取り扱いが異なる。

発売30周年の「かまくら」がさらにおいしく

「クリスマスかまくら」(3,240円)は、発売30周年を迎える看板商品。口どけ軽やかなホイップクリームは、まろやかなコクがありながら、後味はすっきり。果肉感がアップしたいちごソースが、ホイップクリームのおいしさをさらに引き立てる。ババロアには、お菓子用に開発したコク深い卵「エグパティシエール」を使用。ふんわり、しっとり食感に仕立てたスポンジとなめらかなババロアが絶妙に調和する。

人気のホールケーキ「ガトー・フレーズ」は、「4号」(3,780円)と「5号」(5,832円)の2サイズを用意する。国産小麦の小麦粉を使用してふんわりと焼き上げたスポンジとミルクの風味豊かなクリームが特長。今年は、より繊細な口どけにこだわったという。いちごの甘味と酸味が調和した一体感を楽しめる。

「ちいかわ」や「パペットスンスン」などのコラボケーキ

「ちいかわ なかよしクリスマスかまくら」(4,644円)は、クリスマスかまくらを「ちいかわ」バージョンに仕立てた商品。ピンク色の華やかなデコレーションと、キャラクターをかたどったチョコレートの装飾が魅力。箱はちいかわのデザインで、オリジナルのぷっくりシールもついてくる。

「ちいかわ ふわふわクリスマスケーキ」(1,620円)は、ツリーの前でプレゼントを楽しみにしている世界観を表現したケーキ。レアチーズムースとベイクドチーズケーキ、ザクザクのクッキー生地を重ね、ホイップクリームでデコレーションした。ちいかわやステッキ、星はチョコレートで飾りつけている。

「パペットスンスン カラフルクリスマスケーキ」(1,620円)は、みずみずしく甘い黄桃をふんわりとしたスポンジとクリームで包み込み、天面にカラースプレーを散りばめた華やかな仕上がり。特製の箱とオリジナルアクリルピック付き。

「パペットスンスン クリスマスチョコケーキ」(5,389.20円)は、スンスン、ノンノン、ゾンゾンが描かれたクリスマスチョコケーキ。ココアスポンジにシリアルチョコ入りのチョコクリームを挟み、口どけのよいホイップクリームでデコレーションした。オリジナルラバーピック、ランチクロス、スンスンのメッセージ入りポストカードが付属する。

(C)PUPPET SUNSUN/PS committee

「たまごっち わくわくクリスマスケーキ」(5,389.20円)は、誕生30周年を迎えた「たまごっち」のオリジナルクリスマスケーキ。ケーキ本体をたまごっちのデバイスをモチーフに仕上げ、ストロベリークリーム、ベリームース、ベリーソースを挟んだ。「まめっち」「みみっち」「くちぱっち」のアクリルピック兼アクリルスタンド付き。

(C)BANDAI

「モンチッチ クリスマスガトーショコラ」(4,968円)は、しっとりとしたガトーショコラ生地にホイップクリームを盛り付け、その上にモンチッチくんとモンチッチちゃんをプリントしたオリジナルマカロンをのせた。

「ポムポムプリン アニバーサリークリスマスケーキ」(4,968円)は、誕生30周年を迎え、2026年サンリオキャラクター大賞で1位となったポムポムプリンのケーキ。カラメルクリームとプリン風クリームの上にプリン風ムースを盛り付けた。多彩なキャラクターをセットにしたピックシート1枚とアクリルスタンド1個付きで、自由にデコレーションできる。

(C)2026 SANRIO CO.,LTD.APPROVAL NO.L672280

「『くまのプーさん』原作デビュー100周年ケーキ メリーメリークリスマス」(3,780円)は、原作デビュー100周年を迎えた「くまのプーさん」のケーキ。サンタ帽子とマフラーを身に着け、クリスマスを楽しむプーさんをイメージした。表面をキャラメルクリームでデコレーションし、中にはスポンジ、チョコチップ入りのいちごクリーム、チョコクランチを重ねた。

(C) Disney Based on the "Winnie the Pooh" works by A.A. Milne and E.H.Shepard.

1～2人向けのケーキも用意

少人数向けの3号相当のケーキとして、「クリスマスモンブラン」「クリスマスチョコケーキ」「クリスマスホワイトケーキ」「クリスマスホワイトノエル」「TOSHI YOROIZUKA Sept rêves(トシ ヨロイヅカ セット レーブ)ブリュレショコラケーキ」(各1,620円)を用意する。

(左から)「クリスマスホワイトノエル」「TOSHI YOROIZUKA Sept rêves(トシ ヨロイヅカ セット レーブ)ブリュレショコラケーキ」(各1,620円)

カップデリやローストチキンも登場

「カップデリスペシャル」(3,300.48円)は、「たことブロッコリーのバジルサラダ」や「海老マヨネーズ」など、同社の人気カップデリをパーティー仕様に盛り付けた商品。

「ローストビーフ&海老とサーモンのロール 4個」(896.40円)は、自宅で過ごす年末年始の需要に対応した、シェアして食べられるサラダのロール。ローストビーフと海老に加え、人気具材のアトランティックサーモンを楽しめる詰め合わせ。

「ローストチキンレッグ ハーブソルト味」(756円)は、オレガノ、セロリ、タイムの3種のハーブを使用し、ほどよいハーブソルト味に仕上げた、食べやすい一品。

「炭火焼きローストチキンレッグ」(650.16円)は、じっくりと漬け込み、炭火でふっくらジューシーに焼き上げたクリスマスにぴったりの一品。

「スペシャルななチキ(骨付き)」(398.52円)は、複数の香り高いスパイスとハーブを使用し、サクッと軽い衣に仕上げた骨付きチキン。

オハヨー乳業のアイスギフト3品

「オハヨー乳業 BRULEE GIFT(ブリュレ ギフト)」(5,400円)は、北海道産の乳原料を使用したカップアイス「ブリュレミルク」と「ブリュレアーモンドキャラメル」計8個の詰め合わせ。濃厚なミルクアイスのおいしさを、香ばしい焼き目が引き立てる仕立て。

「オハヨー乳業 BRULEE GIFT(ブリュレ ギフト)」(5,400円)

「オハヨー乳業 ジャージー牛乳アイスクリームギフト」(3,780円)は、ジャージー乳をたっぷり使用したカップアイス2種「ミルク」と「コーヒー」の計10個の詰め合わせ。ミルク本来の奥深くやさしい味わいが特長。

「オハヨー乳業 プチアイスボール」(3,132円)は、ひと口サイズのアイスクリーム「マダガスカルバニラ」「クランチキャラメル」「あまおう苺」を各18個、計54個詰め合わせた。

クリスマスを彩るワインも用意

「ルイ・ロデレール クリスタルボックス2016」(57,200円)は、シャンパーニュの頂点に君臨するメゾン渾身の完璧な美しさ・気品を備えた、生産数量限定ワイン。

「ルイ・ロデレール コレクション・245・ボックス」(11,000円)は、数々の受賞歴を誇る老舗シャンパーニュ・メゾンが造るフラッグシップワイン。

「モエ・エ・シャンドン モエ アンペリアル」(7,425円)は、100種類以上のワインをブレンドした、みずみずしい果実味とエレガントな熟成が特長。

「モエ・エ・シャンドン モエ アンペリアル」(7,425円)

「7NOW」での予約で対象ケーキが10%引き

「早割」期間中に7NOWで対象商品(ホールケーキ10品)を予約注文すると、10%引きになるキャンペーンを実施している。期間は9月14日～11月30日23時59分。

対象商品は、クリスマスかまくら、ガトー・フレーズ 5号、不二家 クリスマスアソートケーキ、イタリア栗のモンブランデコレーション、銀座コージーコーナー ベルギーチョコの贅沢クリスマスケーキ ５号、ガトー・フレーズ4号、銀座コージーコーナー ベルギーチョコの贅沢クリスマスケーキ4号、TOSHI YOROIZUKA Sept rêves ノエル・ショコラ・リュクス、パティスリーリョーコ監修 フロマージュ・バタースコッチキャラメル、ティラミスブッシュドノエル。

7NOWで「予約注文」を選び、受取店舗を選択。商品と受取日時を指定してアプリ内で事前に支払いを済ませると、受取日時に店頭で商品を受け取れる。

クリスマスチキンセットが最大500円おトク

「炭火焼きローストチキンレッグ」「スペシャルななチキ(骨付き)」「ななチキ」を組み合わせた、選べるAからEまで計5種類のお得なセットを用意した。

Aセットは、ななチキ5個とスペシャルななチキ5個の計10個で、通常3,245.40円のところ2,705.40円で販売する。

Bセットは、スペシャルななチキ3個と炭火焼きローストチキンレッグ3個の計6個で、通常3,146.04円のところ2,854.44円となる。

Cセットは、ななチキ3個とスペシャルななチキ3個の計6個で、通常1,947.24円のところ1,655.64円。

Dセットは、スペシャルななチキ2個と炭火焼きローストチキンレッグ2個の計4個で、通常2,097.36円のところ1,924.56円。

Eセットは、ななチキ2個とスペシャルななチキ2個の計4個で、通常1,298.16円のところ1,125.36円となる。

予約締切日は受取日の2日前で、受取期間は2026年12月19日～25日。