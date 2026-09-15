【9月15日発売! 】ローソン「今週の新商品」5商品まとめてご紹介

2026年9月の新商品5品まとめ(9月15日発売予定 )

今週登場予定のローソン新商品グルメ5品をピックアップしてご紹介! 写真映えするコラボ商品や、あつあつで食べられるホットスナックメニューなど、気になる品が多数ラインナップ。

ローソン2026年9月の新商品まとめ

これからの季節にぴったりな、食べ応え抜群の商品をチェックしてみてはいかがでしょうか?

「ROLLサンド サーモンマスカルポーネ」(408円)

価格 : 408円

エネルギー : 309kcal

※沖縄地域のローソン、ナチュラルローソンでは取扱いがないとのこと

※北海道地域では商品仕様と栄養成分が異なりますとのこと

※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

ソフトフランスパンに、フレッシュなレタスやさっぱりとしたオニオンマリネなどのたっぷり野菜と、旨みのあるサーモンをトッピングしたロールサンドが登場。コクのあるマスカルポーネを合わせた、具だくさんで満足感のある一品です。

「フリルレタスソーセージドッグ」(335円)

価格 : 335円

エネルギー : 319kcal

※商品は他のアレルゲンを含む商品と製造・調理工程を共有している場合があるとのこと

※一部店舗では、近隣の店舗で調理しております

※沖縄地域のローソンでは取扱いがないとのこと

※北海道地域は320kcalとのこと

※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

大判のソーセージとシャキシャキ食感のフリルレタスを合わせて楽しむ、食べ応え抜群のソーセージドッグが登場。シンプルながらも素材の美味しさが引き立つ、朝食やランチにぴったりな一品に仕上がっています。

「和風おろしで食べる エリンギと小松菜お浸し」(297円)

価格 : 297円

エネルギー : 74kcal

※沖縄地域のローソン、ナチュラルローソンでは取扱いがないとのこと

※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

食感の良いエリンギと小松菜、そして旨みを吸った油揚げが入った、さっぱりとした味わいの和風お浸しサラダが登場です。大根おろしを絡めて食べるこちら。残暑が厳しい日でもつるっとおいしく食べられるおつまみにもおすすめの一品になります。

「鶏とさつまいものハニーマスタード」(367円)

価格 : 367円

エネルギー : 119kcal

※ナチュラルローソンでは取扱いがないとのこと

※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

香ばしく焼き上げたグリルチキンに、ホクホクとした甘みのあるさつまいも、ブロッコリーとにんじんを合わせた、秋の訪れを感じるお惣菜が登場。甘酸っぱくてコクのあるハニーマスタードソースが具材によく絡み、食欲をそそる一品です。

「からあげクン つぶつぶコーン味」(298円)

価格 : 298円

エネルギー : 235kcal

※商品は他のアレルゲンを含む商品と製造・調理工程を共有している場合があるとのこと

※熱量は参照値とのこと

※ナチュラルローソンでは取扱いがないとのこと

※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

大人気のからあげクンシリーズから、からあげクン史上最大の具材感を楽しめるという「つぶつぶコーン味」が登場。からあげクンのなかに甘みたっぷりのコーンがごろごろと入っており、噛むたびに楽しいつぶつぶ食感とコーンの風味が弾けるやみつきになる一品です。

まとめ

9月15日発売の新商品は、「ROLLサンド サーモンマスカルポーネ」や「フリルレタスソーセージドッグ」、「からあげクン つぶつぶコーン味」などがラインナップ。気になる商品があれば、ぜひ店頭でチェックしてみてはいかがでしょうか。

※画像は公式ホームページより引用