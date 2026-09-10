和食レストラン「華屋与兵衛」は、9月1日より「広島県産牡蠣フェア」を開催。さらに9月10日より「栗デザートフェア」を開催している。本記事では、各フェアから気になる商品3品をピックアップして紹介する。

広島県産牡蠣フェアでは、広島県産牡蠣の味わい深い旨味を堪能できる季節限定商品「広島県産牡蠣の味噌煮込みうどん」(1,529円)が登場。かぼちゃ、なす、白菜、長ねぎなどの野菜、さらに焼き豆腐や油揚げなどが入っており、厳選味噌をブレンドした特製味噌がしっかり染み込んだコシのあるうどんを熱々の状態で楽しむことができる。メインの牡蠣は3個使用しており、275円プラスすると2個増量できる。

また、サクッとふんわり衣で包み込んだ牡蠣天や海老天、いか天など計8種の天ぷらがのった季節限定の天丼「広島県産牡蠣の季節天丼」(1,419円)もラインアップ。国産米を100%使用した羽釜炊きのふっくらとしたごはんと、香ばしいタレとともに出来立ての天丼を楽しむことができる。

栗デザートフェアでは、「栗の白玉クリームあんみつ」(759円)が登場。栗の甘露煮や渋皮栗アイスを使用した風味の良い秋限定あんみつで、キウイフルーツやオレンジ、牛皮、白玉など彩りのいい食材が並ぶ。なお、平日はドリンクバーが付いている。