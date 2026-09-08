ハンバーグ&ステーキレストランの「ビッグボーイ」「ヴィクトリアステーション」は9月8日より、「麻辣ソースフェア」を開催している。

本フェアでは、ビッグボーイの看板メニューである“大俵ハンバーグ”を旨辛な「麻辣ソース」で楽しめるメニューが多数登場。今回は、唐辛子の辛さと花椒の痺れる風味が特長の「麻辣ソース」を、ビッグボーイ流にアレンジ。ラー油にトマトや玉ねぎ、ガーリックチップ、いりごまなどをすり合わせて素材の風味を引き出したソースが、肉の旨みを引き立てる。さらに、別添えの花椒オイル(中国山椒)をお好みで加えれば、華やかな香りとしびれる辛さがプラスされ、より本格的な味わいに仕上がるという。

また、“大俵ハンバーグ”のほかにも、ジューシーなグリルチキンや自社製燻製ベーコン、ポークソーセージなどを「麻辣ソース」で味わえるボリューム満点の商品もラインアップ。さらに、「麻辣ソース」は単品242円でも注文でき、好きな商品と組み合わせて楽しむのもおすすめだ。

メニューのラインアップはこちら。

大俵ハンバーグ 麻辣ソース付き

大俵ハンバーグのトリプルグリル 麻辣ソース付き

大俵ハンバーグ&カットステーキ 麻辣ソース付き

手ごねハンバーグ&グリルチキン 麻辣ソース付き

グリルチキン 麻辣ソース付き

各商品は全国166店舗(9月1日時点)で販売予定。11月中旬に販売を終了する予定で、ビッグボーイダイニング早稲田店では一部商品の価格が異なる。