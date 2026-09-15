ゴンチャ ジャパンとキリンビバレッジは9月22日から、期間限定ペットボトル飲料「貢茶 阿里山烏龍グレープティーエード」を全国の「セブン-イレブン」限定で順次販売開始する。

ゴンチャ(Gong cha)といえば、世界約30か国で2,000店以上を展開する台湾発グローバルティーカフェ。日本には2015年に上陸し、全国で約200店舗を出店している。そんなゴンチャブランドをセブン-イレブンで気軽に楽しめるのが、2024年から展開されているこのペットボトル飲料シリーズだ。「ゴンチャファンの皆さまはもちろん、これまでゴンチャへ来店いただいたことのない方にも、セブン-イレブンで気軽に体験できる上質なティーとしてお楽しみいただいています」(ゴンチャ ジャパン)。

そんな人気シリーズの最新作として登場するのが、「貢茶 阿里山烏龍グレープティーエード」(400ml・ペットボトル/税別188円)。芳潤なグレープの風味を阿里山烏龍がすっきりと引き立てる、秋にぴったりのフルーツティー。

ひと口目にグレープのほどよい酸味と果実感が広がり、後味に華やかな阿里山烏龍茶の余韻を感じる。ゴンチャ店舗で楽しむティーエードをイメージし、みずみずしい果実感と飲みごたえを追求したという。

シリーズ既存商品も

また、同シリーズからは「貢茶 黒糖烏龍ミルクティー」と「貢茶 阿里山烏龍マンゴーティーエード」(いずれも400ml・ペットボトル/税別188円)も販売中。

貢茶 黒糖烏龍ミルクティーは、中国福建省産の芳醇な香りを持つ烏龍茶に、コクのある黒糖の甘み。烏龍茶と黒糖のバランスを追求した、贅沢な味わいのミルクティー。

貢茶 阿里山烏龍マンゴーティーエードは、マンゴーの贅沢な味わいに阿里山烏龍のさわやかな香り。ジューシーな果実の味わいと、さっぱりした後味を両立したフルーツティー。

その日の気分で選んで、ゴンチャの"いいお茶の時間"を楽しんで。