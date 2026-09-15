Mリーグ機構は、ローソン・ユナイテッドシネマが運営する全国の複合型映画館「ユナイテッド・シネマ」を中心に、「Mリーグ2026-27 全国一気通貫ツアー」パブリックビューイングを開催することを発表した。
毎年好評の全国一気通貫ツアーが、2026-27シーズンはさらにパワーアップ。これまで開催に至っていなかった中国地区では、松竹マルチプレックスシアターズ協力のもと「MOVIX広島駅」での開催が決定し、北海道、東北、関東、東海、北陸、近畿、中国、四国、九州の全国9地区でのパブリックビューイングが実現した。また、四国地区では、愛媛県・湯ノ浦温泉にて温泉宿での特別PVが実施される。
観戦チケットは10月1日(木)正午より順次販売開始となる。
※2卓同時開催期間は、1卓のみのパブリックビューイングとなる。
※関東地区はセミファイナル期間中の開催を予定。出演者やチケット販売期間などの詳細は、決まり次第告知される。
■チケット購入方法
・オフィシャルサポーター会員先行販売：マイページ「パブリックビューイングチケットの購入」より購入。 ・一般販売：ローチケにて購入。
■チケット金額と特典について
観戦を楽しむグッズとして、来場者全員にバルーンが提供される。
A席チケット金額：9,900円(税込)
A席チケット：全席指定席
特典：
①バルーン
②Mリーガーサインデータ入りポストカード、一気通貫ツアーオリジナルステッカー
③Mリーガーと記念撮影(17:00～18:00)
※記念撮影は参加Mリーガーとの撮影会となる。自身のスマートフォンまたはフィーチャーフォンにて撮影。
※ステッカーは撮影会時に配布される。
B席チケット金額：6,600円(税込)
B席チケット：全席指定席
特典：
①バルーン
②Mリーガーサインデータ入りポストカード
※銀袋入りでのランダム配布となる。
※Mリーガーサインデータ入りポストカードは、はがきとしては使用できない。
開催地域の各詳細はMリーグ公式サイトにて。