Mリーグ機構は、ローソン・ユナイテッドシネマが運営する全国の複合型映画館「ユナイテッド・シネマ」を中心に、「Mリーグ2026-27 全国一気通貫ツアー」パブリックビューイングを開催することを発表した。

毎年好評の全国一気通貫ツアーが、2026-27シーズンはさらにパワーアップ。これまで開催に至っていなかった中国地区では、松竹マルチプレックスシアターズ協力のもと「MOVIX広島駅」での開催が決定し、北海道、東北、関東、東海、北陸、近畿、中国、四国、九州の全国9地区でのパブリックビューイングが実現した。また、四国地区では、愛媛県・湯ノ浦温泉にて温泉宿での特別PVが実施される。

観戦チケットは10月1日(木)正午より順次販売開始となる。

※2卓同時開催期間は、1卓のみのパブリックビューイングとなる。

※関東地区はセミファイナル期間中の開催を予定。出演者やチケット販売期間などの詳細は、決まり次第告知される。

■チケット購入方法

・オフィシャルサポーター会員先行販売：マイページ「パブリックビューイングチケットの購入」より購入。 ・一般販売：ローチケにて購入。

■チケット金額と特典について

観戦を楽しむグッズとして、来場者全員にバルーンが提供される。

A席チケット金額：9,900円(税込)

A席チケット：全席指定席

特典：

①バルーン

②Mリーガーサインデータ入りポストカード、一気通貫ツアーオリジナルステッカー

③Mリーガーと記念撮影(17:00～18:00)

※記念撮影は参加Mリーガーとの撮影会となる。自身のスマートフォンまたはフィーチャーフォンにて撮影。

※ステッカーは撮影会時に配布される。

B席チケット金額：6,600円(税込)

B席チケット：全席指定席

特典：

①バルーン

②Mリーガーサインデータ入りポストカード

※銀袋入りでのランダム配布となる。

※Mリーガーサインデータ入りポストカードは、はがきとしては使用できない。

開催地域の各詳細はMリーグ公式サイトにて。