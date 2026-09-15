「夫が要らないくらい楽しいです」――きょう15日に放送される日本テレビ系バラエティ番組『踊る!さんま御殿!!』(毎週火曜20:00～)では、M!LKの曽野舜太と山口もえが出演。娘と一緒にM!LKの“推し活”を楽しんでいるという山口が、夫・爆笑問題の田中裕二を引き合いに大胆発言を繰り出し、曽野を慌てさせる。

山口もえ、娘とM!LKの推し活

今回は、「インテリ軍団VS受験生のパパママ」。金子貴俊が、子どもの“推し活”についての悩みを明かす場面では、娘と一緒にM!LKの推し活を楽しんでいる山口もえが反応する。

推し活にすっかり夢中になっている山口は「夫が要らないくらい楽しいです」と、夫で爆笑問題の田中裕二を引き合いに大胆発言。これには当のM!LKメンバー・曽野舜太が大慌てする。

さんま、曽野舜太に「イイじゃん」

最初のトークテーマ「ちょっと聞いて! 受験生の親ならではの悩み」では、青木さやか、金子貴俊、須藤理彩らが子どもの勉強をめぐる悩みを告白する。

続く「超おすすめ! (秘)オリジナル勉強法」では、河野玄斗が「『これがいいらしい』という方法を片っ端から試した」、黒岩里奈が「200種類くらいの勉強法を試したと思います」と、それぞれの経験を披露。

人によって合う勉強法が違うという話になり、親たちが「失敗もあるってことですよね」と不安を口にすると、曽野は「失敗が一番勉強なんで」とキッパリ。明石家さんまから、M!LKお決まりのポーズ付きで「イイじゃん」と褒められる。

しかしその後、曽野が“替え歌”や“リトル舜太”といった独特な勉強法を紹介すると、さんまから「そんなん試験に出るか!」、青木から「冗談聞いてる時間はないんですよ」と次々にダメ出しを受けることに。

寺田心の進路相談に野口聡一が“マジレス”

スタジオには、リアルに受験を控える高校3年生の寺田心も登場する。

動物たちを守る職業に就くため、2つの進路で迷っていることを打ち明けると、宇宙飛行士の野口聡一が「マジレスしていいですか」と真剣モードでアドバイスする。

さらに、AIを活用した勉強法も話題に。河野は「AIと壁打ちするのはいい」「AIに教えるのがすごくいい」と解説するなど、さまざまな勉強法が紹介される。

【編集部MEMO】

山口もえは、1977年6月11日生まれ、東京都出身。1990年代から芸能活動を始め、バラエティ番組を中心に幅広く活躍。野菜ソムリエプロ、愛玩動物飼養管理士2級などの資格も持つ。著書に『山口もえのお野菜たっぷり!親子ごはん』がある。

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