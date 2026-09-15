齊藤なぎさ、連ドラ初主演「本当に嬉しかったのと同時に、大きなプレッシャーも感じました」　ドラマ『女帝』が10月22日にスタート

齊藤なぎさが連続ドラマ初主演を務める、読売テレビの新ドラマ『女帝』(毎週木曜24:59〜)が、10月22日にスタートする。

過去には加藤ローサ主演で実写ドラマ化された名作漫画『女帝』

原作は、シリーズ累計発行部数250万部を超える名作漫画『女帝』(作：倉科遼氏/作画：和気一作氏)。2007年に加藤ローサ主演で実写ドラマ化され、映画や海外(韓国)ドラマなど、形を変えて何度も人々を魅了してきた。完結から時を経てAI版リメイクでも再注目を集める名作が、令和の時代に新たな息吹を吹き込まれて蘇る。

主人公・立花彩香を演じる齊藤なぎさ、原作・倉科遼氏のコメントは以下の通り。な

齊藤なぎさ コメント

――本作への出演が決まったときの思いをお聞かせください。

出演のお話をいただいたときは、本当に嬉しかったのと同時に、大きなプレッシャーも感じました。主演という立場への緊張や不安もありますが、この作品と役に真摯に向き合い、監督、そして共演者の皆さんやスタッフの皆さんのお力もお借りしながら、チーム一丸となって素敵な作品を作り上げていきたいと思っています。

――役柄を教えてください。また、ご自身との共通点や相違点(似ているところ・似ていないところ)を教えてください。

私が演じるのは、自分の意志をしっかりと持ち、どんな状況でも前に進もうとする芯の強い女性・彩香です。私自身も、一度決めたことにはまっすぐ突き進むところは似ているのかなと思います。一方で、彼女の強さや生き方には、私自身学ばせてもらうこともたくさんあります。彼女が抱える感情を大切にしながら、丁寧に演じたいです。

――放送を楽しみにしている視聴者のみなさんへメッセージをお願いします。

この作品を通して、皆さんの心に何か残るものを届けられるよう、全力で作品と役に向き合っています。登場人物たちがどのように生き、どんな道を選んでいくのか、ぜひ最後まで見届けていただけたら嬉しいです!

倉科遼氏コメント

「女帝」の連載が始まったのが1996年…もう30年も前の作品です。それがドラマとなり、齊藤なぎささんを始めとした素晴らしい俳優さん、そしてスタッフさんの手で現代の作品として息を吹き込まれる。台本も読みましたが、どんな作品となるのか今からワクワクしています。これも長きに渡り作品を愛し、支えてくださった読者の皆様のお陰です。心から感謝申し上げます。私もイチ視聴者として、この“令和版女帝”を、みなさんと一緒に楽しみたいと思います。

(C)倉科遼・和気一作・日本文芸社 /「女帝」製作委員会