ダンスボーカルグループ・M!LKの曽野舜太が9日、都内で行われたドラマ『コスメティック・プレイラバー Season2』(フジテレビとFODで1月25日25:15～放送・独占見放題配信スタート、12月25日にFODで第1話先行配信)の試写会イベントに登場し、『NHK紅白歌合戦』初出場のサプライズ祝いを受けた。

BL漫画を実写化した『コスメティック・プレイラバー』は、FODの2024年「BL」カテゴリで年間ランキング1位を獲得する人気となり、待望のSeason2が決定。前作ではロミーフェリーク東雲有楽町店のチーフとなった間宮棗を奥野壮が演じ、生意気でクールな後輩美容部員だが、棗との運命的な出会いで仕事に誠実に向き合うようになり、愛する棗へまっすぐな想いをぶつける“スパダリ”の佐橋斗真を豊田裕大が演じる。

そんな2人の先輩であるメイクアップアーティスト・南条敦を演じる曽野だが、所属するM!LKの『NHK紅白歌合戦』初出場が決定。このイベントに途中から登壇した曽野に、奥野の「せーの!」の掛け声で、観客も巻き込んだ「M!LK、紅白初出場おめでとう～!!」とサプライズのお祝いが行われた。

台本にない展開に、曽野は「何!? 何!? 何!? 何!? 何!? 僕ここで、今日のメイクと衣装のポイントを聞かれるはずだったんですけど、何これ!? めちゃくちゃうれしいじゃーん!!」と喜びを爆発。

司会者から『紅白』への意気込みを聞かれ、「今日何のイベントでしたっけ?」と戸惑いながら、「まだ夢見心地で、本当にステージに立つまで“夢なんじゃないかな”って疑ってるフシがあるんですけど、1月から『コスラバ』が始まるのに合わせて、“イイじゃん”な波を僕らM!LKと一緒に作っていけたらと思います。『紅白歌合戦』頑張りまーす!」と、満面の笑みで声援に応えた。

以前、M!LKのライブに来た奥野に「Season2やる時は、スケジュール空けときや」と言われ、「もちろん絶対空ける気でした」という曽野。それだけに、実際にSeason2の続投が決まった時のことを、「本当にうれしかったです。2人(奥野と豊田)に会えることもそうですし、監督とか『コスラバ』チームみんなに会えることが決定した瞬間だったので、それにまず幸せを感じました」と振り返っていた。