「どこふざけてるんですか? 具体的に言ってみろ」――10月10日にスタートする日本テレビ系ドラマ『俺たちの箱根駅伝』(毎週土曜21:00～)の第1話完成披露試写会が14日、箱根駅伝のスタート・ゴール地点である東京・大手町の読売新聞東京本社内・よみうり大手町りホール行われ、大泉洋と竹中直人が撮影現場でのエピソードをめぐって“言い合い”を繰り広げた。

池井戸潤氏の同名小説を原作に、箱根駅伝に挑む学生ランナーたちと、箱根駅伝中継を担うテレビマンたちの戦いを描く同作。竹中は大日テレビのアナウンサーを演じる。

竹中は「アナウンサーって役はやったことないんですよ。全く初めてで、70歳にして“なんで俺、アナウンサー?”。こんな緊張した現場なかったですね」と告白。「ものすごく震えました」と振り返った。

だが、大泉は「竹中さんは初めてのアナウンサー役で大変緊張したとおっしゃってましたけど、まあそうは見えなかった。延々と現場でふざけ続けて」と突然暴露した。

これに竹中が即座に反応。「いや、そんなことなかったと思いますけど。アナウンサーの蛯原(哲)さんの指導のもと、ものすごく丁寧にアナウンスのやり方、話し方のテンションとか教えてくださって、ちゃんとやってたぞ! どこふざけてるんですか? 具体的に言ってみろ!」と要求すると、大泉は即時に「屁ばっかりこいてたじゃねぇかよ!」と反論する。

すると竹中は「なんだその言い方! 同級生みたいに。僕の方が年上だぞ!」とおふざけトーンに。大泉は「撮影でもずっとこんな調子なんですよ。ふざけてるんですよ」と訴えるが、竹中は「ちょっと待って。“ふざけてる”って印象悪いじゃない。みんなの前で、そりゃあひどいでしょう。ちゃんとやってたじゃん!」と抗議した。

その後も、「何度もNG出しちゃってごめんね」と謝ったと思えば、大泉が「長いセリフは難しいと思うんです」とフォローすると「ちょっと待て、長いセリフは俺ちゃんと言えるよ。みんなが見てる前でケンカしてもいいんだよ?」と感情の起伏が激しい竹中。

大泉が、竹中がNGを出しても何とか乗り切ろうとする顔を見て笑うのを堪える大変さを伝えると、竹中は「大変失礼いたしました」とイケボで謝罪し、大泉との息の合った関係性をうかがわせていた。