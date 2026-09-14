【2026年9月】今週発売! セブンイレブンの新商品まとめ5選

本記事では、セブンイレブンで購入できるお弁当や麺類などの新作情報をご紹介。今週は、鶏だしのやさしい香りが広がる親子丼や、秋の味覚を楽しめる幕の内弁当など、肌寒くなるこれからの季節にぴったりな商品が目白押しです!

2026年9月の新商品5品まとめ(9月15日〜9月21日)

  • 「セブンイレブン 2026年9月の新商品」

    「セブンイレブン 2026年9月の新商品」

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「鶏だしの旨み ふわっとろ親子丼」(594円)

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価格 : 594円
販売地域 : 北海道、関東、山梨県、長野県、中国、四国

鶏だしを効かせたコク深い割り下の旨みが広がる、ふわっとろ玉子の親子丼です。

「舞茸御飯幕の内 さつまいもかき揚げ」(645円)

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価格 : 645円
販売地域 : 北海道、東北、関東、甲信越、北陸、東海、近畿、中国、四国、九州

秋を感じる舞茸御飯に、さつまいものかき揚げ，ヒレカツ，煮物，玉子焼きなどを盛り付けた幕の内弁当です。

「鶏ガラだしのコク 麻婆丼」(537円)

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価格 : 537円
販売地域 : 北海道、東北、関東、甲信越、北陸、東海、中国、四国、九州、沖縄

鶏ガラだしのコクと醤の旨みを効かせた麻婆ソースが御飯に絡む食べ進みのよい麻婆丼です。

「チーズの虜 海老トマトクリーム焼きパスタ」(645円)

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    「チーズの虜 海老トマトクリーム焼きパスタ」(645円)

価格 : 645円
販売地域 : 全国

濃厚な海老トマトクリームソースと、とろ～りのびるチーズソースを絡めて食べる焼きパスタです。

「香ばし麺の五目あんかけ焼そば」(594円)

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    「香ばし麺の五目あんかけ焼そば」(594円)

価格 : 594円
販売地域 : 東北、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県

オイスターソースや野菜の旨みが溶け込んだあんかけと香ばしく炒めた麺のあんかけ焼そばです。
※9月16日以降順次発売

まとめ

鶏だしのやさしい味わいがふわっと広がる「鶏だしの旨み ふわっとろ親子丼」や、ほどよい旨辛さが食欲をそそる「鶏ガラだしのコク 麻婆丼」は、しっかり食べたいお昼どきにぴったり。舞茸御飯にさつまいものかき揚げを合わせた「舞茸御飯幕の内 さつまいもかき揚げ」は、秋らしい味わいを楽しめる一品です。

そのほか、チーズ好きにはたまらない「チーズの虜 海老トマトクリーム焼きパスタ」や、野菜をたっぷり味わえる「香ばし麺の五目あんかけ焼そば」など、バラエティ豊かな商品が登場。ぜひお近くのセブンイレブンでチェックしてみてくださいね。

その他商品はこちらをチェック : 今週の新商品｜セブン‐イレブン〜近くて便利〜

※画像は公式ホームページより引用

いけたらいくわ

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いけたらいくわ

ウェブメディアの広告制作を経て、都内でOLをしながら、ほそぼそと執筆活動を行う。妄想や、日常に感じたことを言葉にするのが得意。

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