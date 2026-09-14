東京食肉市場協会は10月17日・18日の2日間、「東京食肉市場まつり2026」を東京都中央卸売市場食肉市場(東京都港区)で開催する。

昨年の会場の様子

45回目の開催となる同イベントは、国内産牛肉・豚肉の消費拡大、市場の認知向上と役割への理解促進、「ブランド牛はおいしくて安心」というイメージの確立を目的に、市場を年に一度だけ特別に開放して行うお肉のフェスティバル。

今回の推奨銘柄牛は、熊本県の「くまもと黒毛和牛」。当日は、くまもと黒毛和牛のしゃぶしゃぶ・熊本県産豚しゃぶしゃぶ・モツ煮込みの無料試食と特別販売を目玉に、熊本県の物産販売の他、家族で一日楽しめる沢山のイベントを用意している。

開催時間は10月17日が10:00～16:00、18日が10:00～15:00。入場は各日終了時間の30分前までで。入場料は無料となる。

国内産の最高級牛肉・豚肉等を無料で試食

無料試食コーナーでは、両日10:00からくまもと黒毛和牛のしゃぶしゃぶと熊本県産豚のしゃぶしゃぶ、13:00からモツ煮込みを提供する。各試食配布コーナーにて試食券を先着順に配布し、試食券を持つ来場者のみ参加できる。試食券は数量限定となる。

また、会場には「くまもと黒毛和牛ステーキ重」と「くまもとあか牛ステーキ重」を数量限定で販売するキッチンカーや、世界の屋台料理を提供するコーナー(有料)も登場する。

昨年の会場の様子

国内産の最高級牛肉・豚肉を特別価格で販売

食肉・食肉加工品販売コーナーでは、くまもと黒毛和牛をはじめ、国内産牛肉・豚肉と食肉加工品を特別価格で販売する。

熊本県物産販売・PRコーナーには、同県の豊富な農林水産物と豊かな食文化を生かした特産品が登場。このほか、大田市場協会による新鮮で高品質な野菜の販売、革製品や革小物の展示販売、明治屋食品販売コーナー、銘柄豚販売コーナー、東京愛らんどコーナー(伊豆諸島・小笠原諸島のアンテナショップ)が登場する。

また、購入者には保冷剤を無料で配布。保冷バッグも販売する。

昨年の会場の様子

くまモンやゲストが出演するステージイベントも

ステージでは、熊本県PRコーナーやキッズダンス、吹奏楽パフォーマンス、大井権現太鼓、「みんなのICHIBAクイズ」などを実施する。熊本県PRコーナーには「くまモン」が出演するほか、ゲストとして10月17日にEXILE NESMITH、18日にはヒロシが登場する。

また、センタービル6階「お肉の情報館」では、おいしいお肉が食べられるまでの芝浦と場や食肉市場のシステムが学べる。芝浦食肉衛生検査所コーナーでは、お肉を安全に食べるための講習会を開催。アンケート回答者にミニ保冷バッグをプレゼントする。

くまもと黒毛和牛などが当たる抽選も

市場内での買い物3,000円ごとに、スクラッチカードを進呈する(数量限定)。特賞は「くまもと黒毛和牛」ギフトカード(10,000円分)、A賞は熊本県特産品など。また、スクラッチカードとの引き換えで、品川インターシティ地下パーキングの1時間無料券を1台につき1枚進呈する。