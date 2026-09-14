9月に入り、不安定な天候が続いています。東京では9月13日までで18日間連続で雨となり、雨の日にだるくなる"多雨疲労"といった言葉も聞かれます。きちんと栄養を摂り、健康管理を心がけたいものですね。

2026年9月の新商品5選まとめ(9月15日〜9月21日)

ファミリーマート2026年9月の新商品

本記事ではファミリーマートで購入できるお弁当や麺類、スイーツなどの新商品情報をご紹介。コク旨な味わいのパイコー飯のお弁当、二郎系の人気ラーメン店監修の豚ラーメン、にんにく香るチキンのトマト煮込み、太麺使用のボリューミーなる広島お好み焼、パリっと食感のチョコサンドなど、個性豊かな新メニューが登場しています。

「コク旨！パイコー飯（台湾風豚から揚げ）」(698円)

価格 : 698円

発売地域：北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州、沖縄

パイコー(台湾風豚から揚げ)に旨みとコクのあるあんかけを絡めて食べるワンプレートのお弁当。香りの良いスパイスと鶏がらスープの旨みが味の決め手です。

「ラーメン荘 歴史を刻め監修 ファミマの豚ラーメン」(698円)

「ラーメン荘 歴史を刻め監修 ファミマの豚ラーメン」(698円)

価格 : 698円

発売地域：北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州、沖縄

二郎系の人気ラーメン店「ラーメン荘 歴史を刻め」監修のラーメン。太麺に、濃厚な豚の旨みが特徴のスープを合わせた、ボリュームのある大満足の一杯です。具材としてチャーシュー、もやし、キャベツ、きざみにんにくをトッピングしています。

「にんにく香る炙りチキンのトマト煮込み」(478円)

価格 : 478円

発売地域：北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州

チルド惣菜のチキンのトマト煮込み。直火で香ばしく炙ったチキンを、にんにく香る完熟トマトのコク深いソースでじっくり煮込みました。

「太麺使用 広島お好み焼」(645円)

価格 : 645円

発売地域：北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、九州

太麺を使用した食べごたえのある広島お好み焼。生地に野菜、豚肉、焼そば、薄焼きたまごなどを重ね、ソースとあおさ粉をトッピングしました。別添でソース付きです。

「クリスピーチョコサンド」(298円)

価格 : 298円

発売地域：北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州、沖縄

クリスピーな食感が楽しいチョコサンド。中心にチョコソースが入ったチョコクリームをパリっと食感のチョココーティングで覆い、サクっと食感のビスケット生地でサンドしました。

まとめ

9月15日発売の新商品は、パイコーに旨みとコクのあるあんかけを絡めた「コク旨！パイコー飯（台湾風豚から揚げ）」、二郎系の人気ラーメン店監修のボリューミーな「ラーメン荘 歴史を刻め監修 ファミマの豚ラーメン」、太麺を使用し食べごたえのある「太麺使用 広島お好み焼」など、質・量とも大満足のメニューが登場。

また、おかずの一品としても重宝なチルド惣菜「にんにく香る炙りチキンのトマト煮込み」や、サクっと食感のビスケット生地でチョコクリームをサンドした「クリスピーチョコサンド」も要注目のアイテムです。

みなさんも気になる商品があったらぜひ、店頭でチェックしてみてはいかがでしょうか。

※画像は公式ホームページより引用